Grosse Emotionen in Ambri – ZSC Lions geben 4:0-Führung preis

National League am Freitag

Ambri gewinnt ein emotionales Derby gegen den HC Lugano mit 2:1.

Der EHC Kloten kehrt gegen die Lakers nach 3 Niederlagen auf die Siegerstrasse zurück.

Die ZSC Lions geben gegen Ajoie unnötig einen Punkt ab, Biel siegt in Zug, Freiburg wird in Lausanne abgewatscht.

Ambri – Lugano 2:1

Ein solches Tor ist wertvoller als andere: Der 19-jährige Tommaso De Luca schoss Ambri in der 53. Minute im ersten Saisonderby gegen den HC Lugano zum 2:1-Sieg – und die Leventiner auf Platz 2 hinter Leader ZSC. Dominik Kubalik (9./Powerplay) und Marco Müller (13.) sorgten für einen 1:1-Zwischenstand, der lange Bestand hatte. Das Spiel hatte es dann vor allem im Schlussdrittel in sich. Erst traf Ambris Publikumsliebling Inti Pestoni nach einer feinen Einzelleistung zum vermeintlichen 2:1 – doch Lugano-Coach Luca Gianinazzi nahm eine erfolgreiche Challenge.

Nach De Lucas gültigem Führungstor jubelten 37 Sekunden später die Luganesi. Michael Joly sorgte für den Ausgleich – erneut vermeintlich, denn auch Luca Ceredas Challenge war erfolgreich, es blieb beim 2:1. In den letzten zwei Minuten verteidigte das effiziente Heimteam (26:40 Schüsse) erfolgreich gegen 6 Feldspieler der Gäste – und vergab etliche Chancen auf den Empty-Netter teilweise kläglich.

Legende: Den Erzrivalen gebodigt Jubel bei Ambri-Piotta (Zwerger, Landry, Maillet, Kubalik, Virtanen). key/Postfinance/Samuel Golay

Kloten – Lakers 3:0

Die Flughafenstädter sprangen mit dem ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen wieder über den Playoff-Strich. Der Erfolg für das Team von Coach Lauri Marjamäki war verdient, für die Tore waren die Finnen besorgt. Miro Aaltonen eröffnete das Skore per Handgelenkschuss (3.) und beschloss den Abend mit einem Empty-Netter. Dazwischen traf der vor dem Tor freistehende Niko Ojamäki per Rebound (46.). Die Lakers kassierten die 4. Auswärtsniederlage in Serie.

ZSC Lions – Ajoie 5:4 n.V.

Das hätte im Publikum beim Stand von 4:0 für die ZSC Lions nach 47 Minuten kaum jemand erwartet: Der Leader musste gegen Schlusslicht Ajoie in die Verlängerung. Zwei Tore bei numerischem Gleichstand (Bastien Pouilly, Marco Pedretti) sowie zwei genutzte Überzahl-Situationen (Philip-Michael Devos, Jerry Turkulainen 16 Sekunden vor der 3. Sirene) machten das (halbe) Wunder für Ajoie möglich. In der Overtime fixierte Juho Lammiko humorlos doch noch den Zürcher Sieg.

Audio Weber: «Unnötig, dass wir einen Punkt abgeben» 00:28 min Bild: Claudio Thoma/freshfocus abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. Audio Fey: «Die Mannschaft lebt, der Charakter ist da» 00:38 min Bild: Pascal Muller/freshfocus abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Zug – Biel 1:3

Der EHC Biel überraschte den EVZ trotz eines Fehlstarts und klarer Überlegenheit der Gastgeber in der ersten Spielhälfte. Biels Keeper Harri Säteri sah bei Daniel Vozenileks Powerplay-Treffer unglücklich aus (3.) – ehe der Finne zur grossen Figur des Spiels wurde. 43 Schüsse der Zuger wehrte Säteri ab. Seine Vorderleute erledigten ihrerseits den Job dank einer Steigerung. Viktor Lööv (26.), Jérémie Bärtschi in Überzahl (46.) und Johnny Kneubühler ins leere Tor (59.) trafen für die Seeländer. Zugs Mike Künzle blieb gegen seine Ex-Kollegen wirkungslos.

Audio Künzle: «Müssen am Anfang 2, 3 Tore machen» 01:41 min Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden. Audio Bachofner: «Haben in der 1. Drittelspause einige Sachen angeschaut» 01:26 min Bild: Pascal Muller/freshfocus abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Lausanne – Freiburg 6:0

Das raueste Spiel des Abends lieferten sich Lausanne und Freiburg. Die Teams tauschten etliche Gehässigkeiten aus. Sportlich entschieden war die Sache allerdings vorzeitig. Nach 38 Minuten führten die Waadtländer 4:0. Ken Jäger kürte sich im Schlussdrittel zum einzigen Doppeltorschützen der Partie. Freiburg liegt nach der erneuten Ohrfeige nun schon vier Punkte hinter Rang 12 zurück.