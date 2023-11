In der National League verliert Kloten gegen Tabellennachbar Biel dramatisch mit 2:3 nach Verlängerung.

Bern muss sich bei Ambri-Piotta nach schwachem Start mit 2:5 geschlagen geben.

Weil Freiburg gegen Ajoie gewinnt und Zug gegen Langnau nachsitzen muss, sind die «Drachen» wieder Leader.

Kloten – Biel 2:3 n.V.

Es war alles angerichtet für einen wichtigen Heimerfolg Klotens gegen den im Tabellenkeller direkten Konkurrenten Biel. Doch dann passierte in den Schlussminuten etwas mit Seltenheitswert: Captain Gaëtan Haas rettete die Seeländer erst 2 Minuten vor Schluss mit einem Shorthander zum 2:2 in die Verlängerung, ehe er in dieser nochmals bei einem Mann weniger auf dem Eis zum Sieg traf – dank gütiger Mithilfe von Kloten-Goalie Juha Metsola. Der Frust beim Finnen, der bis zum Ausgleich stark gehalten hatte, war danach so gross, dass er sofort in die Kabine verschwand. Nach 2 Abschnitten hatte es 2:1 für die Zürcher Unterländer gestanden. Dario Meyers Tore zum 1:0 (13.) und 2:0 (23.) waren seine ersten Skorerpunkte in dieser Saison überhaupt.

Legende: Späte Wende Biel dreht in Kloten ein 0:2. Claudio Thoma/freshfocus

Ambri – Bern 5:2

Ambris Siegesserie fand auch im Heimspiel gegen Bern ihre Fortsetzung. Die Leventiner reihten mit dem 5:2 den 6. Sieg in Serie aneinander und dies ausgerechnet gegen den SCB, gegen den sie zuletzt vor über einem Jahr, am 17. September 2022, gewonnen hatten. Ambri legte in der stimmungsvollen Gottardo Arena los wie die Feuerwehr: Schon nach 6 Minuten und Inti Pestonis Tor stand es 3:0, im Mitteldrittel schnürte der Ex-SCB-Stürmer einen Doppelpack (27.). Alex Formenton machte ihm dies 5 Minuten später zum 5:0 nach. Die Berner kamen bis Ende des 2. Drittels zwar auf 2:5 heran, mehr gelang ihnen jedoch nicht mehr.

Zug – Tigers 4:3 n.V.

Die Fans in der Bossard Arena in Zug bekamen Spektakel geboten. Und zwar vor allem im 2. Drittel: Innert 128 Sekunden trafen die Teams gleich viermal und stellten so auf 3:3. Lino Martschini und Niklas Hansson trafen für Zug, Pascal Berger und Anthony Louis für die Langnauer Gäste. Für die Entscheidung zugunsten des EVZ war schliesslich Fabrice Herzog nach 10 Sekunden in der Verlängerung zuständig.

Lakers – Lausanne 3:1

Aufatmen bei den Lakers. Nach dem Erfolg in der Champions Hockey League gegen Adler Mannheim gelang den St. Gallern in der Liga endlich – nach 0 Punkten aus den letzten 4 Spielen – wieder ein Sieg. Das 3:1 gegen Lausanne ist ausserdem der erste Dreier seit rund einem Monat. Grosser Dank dafür gebührte allen voran Yannick-Lennart Albrecht, der das Spiel mit einer frühen Doublette in entscheidende Bahnen lenkte. Das 1:0 war dem grossgewachsenen Center bereits nach 53 Sekunden gelungen.

Legende: Befreiungsschlag für die Lakers Vor allem dank Doppelpacker Yannick-Lennart Albrecht. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Genf – Lugano 2:3

Ein Doppelschlag im Schlussdrittel sicherte Lugano 3 Punkte in Genf. Giovanni Morini (50.) und Calvin Thürkauf (51.) sicherten den Luganesi den Auswärtssieg. Sakari Manninen verkürzte zwar noch einmal für die Genfer, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Damit holten die Tessiner den 2. Vollerfolg in Serie, während Meister Genf in dieser Saison weiter nicht auf Touren kommt und das Eis zum 5. Mal in den letzten 6 Partien (inklusive Champions Hockey League) als Verlierer verlassen musste.

Freiburg – Ajoie 8:4

Nach einem Schützenfest in der heimischen Arena grüsst Fribourg-Gottéron zumindest vorübergehend wieder von der Tabellenspitze. Gegen Ajoie gerieten die Saanestädter zunächst zweimal in Rückstand. Dank Toren von Dominik Binias (erster Treffer in der National League), Chris DiDomenico, Andrej Bykow und Simon Seiler gelang jedoch die Wende vom 1:2 zum 5:2. Die beruhigende Führung trügte: Eric Gelinas (zum 3:5) und Ueli Huber (zum 4:6) verkürzten für die Jurassier jeweils noch einmal, ehe Nathan Marchon und Samuel Walser (Empty-Netter) mit den Toren 11 und 12 des Abends definitiv alles klar machten. 2 Serien fanden ihr Ende: Gottéron gewann nach 4 Pleiten in Folge endlich wieder einmal, Ajoie punktete erstmals nach 6 Spielen nicht.