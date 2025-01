In der Swiss League stand am Freitag die letzte Quali-Runde an. Mit den GCK Lions – EHC Winterthur kam es zu einem «Finalspiel»: Der Sieger würde in die Playoffs einziehen, der Verlierer geht leer aus. Schliesslich waren es die Lions, die jubeln durften. Die Gastgeber setzten sich mit 4:2 durch und sicherten sich damit den letzten Playoff-Platz. Nun treffen sie auf den Quali-Sieger EHC Basel. Die Swiss-League-Playoffs beginnen am 11. Februar.