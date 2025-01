Legende: Den Langnauern um eine Länge voraus Denis Malgin und die ZSC Lions. Keystone/Marcel Bieri

Die ZSC Lions schlagen die SCL Tigers auswärts 1:0 und siegen erstmals seit Mark Crawfords Rücktritt.

Rapperswil-Jona geht im dritten Saisonduell mit Kloten zum ersten Mal als Sieger vom Eis.

Lausanne feiert in Lugano den achten Sieg in Serie und festigt seine Leaderposition weiter.

SCL Tigers – ZSC Lions 0:1

Nun ist er Tatsache, der erste Sieg der ZSC Lions unter dem neuen Trainer Marco Bayer. In einer engen und intensiven Partie, in der insgesamt 18 Strafminuten ausgesprochen wurden, gewannen die Gäste mit nur einem Tor. In der 24. Minute erzielte Jesper Fröden mit einem herrlichen Direktschuss das schliesslich entscheidende 1:0. An Chancen auf mehr Tore hat es weder den Tigers noch den Zürchern gefehlt. Doch beide Teams durften mit Stéphane Charlin und Robin Zumbühl auf zwei glänzend aufgelegte Torhüter zählen. Nur einer der beiden feierte jedoch einen Shutout: Im achten Einsatz der Saison blieb der Zürcher Zumbühl zum dritten Mal ohne Gegentor.

Rapperswil-Jona Lakers – Kloten 5:2

Im dritten Duell mit Kloten gingen die Rapperswil-Jona Lakers erstmals in dieser Saison als Sieger vom Eis. Ab dem Mitteldrittel nahm die Partie so richtig Fahrt auf. Kurz vor dem Führungstreffer des Heimteams liessen sich sämtliche Klotener auswechseln, vergassen an der blauen Linie aber Valentin Hofer. Dieser wurde von Torhüter Melvin Nyffeler mit einem überragenden Pass angespielt und traf zum 1:0 (24.). Der 1:1-Ausgleich der Gäste war nicht weniger kurios. Eine Bogenlampe von Deniss Smirnovs (34.) sprang via Latte ins Tor. Nicklas Jensen (35.) hatte aber ebenso die passende Antwort bereit wie Luca Capaul (49.) nach dem erneuten Ausgleich der Klotener. Jeremy Wick und Tyler Moy erhöhten mit je einem Treffer ins leere Gehäuse.

Lugano – Lausanne 1:3

Lausanne ist aktuell das Mass der Dinge in der National League. Das bekam am Freitag der HC Lugano zu spüren. Im Tessin fügten die Waadtländer ihrer aktuellen Erfolgsserie einen achten Sieg hinzu. Schon in der zweiten Minute ging Lausanne, dank gütiger Mithilfe von Niklas Schlegel, in Führung. Der Lugano-Goalie vertändelte hinter dem eigenen Gehäuse die Scheibe – und fand diese wenig später im Tor wieder. Damien Riat hatte eingeschoben. Im Mitteldrittel sorgten Michael Raffl mit seinem ersten Saisontor (25.) sowie Ken Jäger (37.) für klare Verhältnisse. Zwar erzielte Luca Fazzini kurz nach Start des Schlussabschnitts noch das 1:3. Am Spielausgang änderte das jedoch nichts mehr.

Bern – Ajoie 5:1

Einen weiteren Sieg fuhr auch der SCB ein. Gegen Schlusslicht Ajoie richtete es das Heimteam mit einem Doppelschlag kurz nach Spielhälfte. Zuerst erwischte Fabian Ritzmann (33.) Damiano Ciaccio in der nahen Ecke, Lukas Klok (35.) erhöhte nach einem Querpass aus kurzer Distanz auf 3:1. Im Schlussdrittel musste sich auch der für Ciaccio eingewechselte Kilian Bernasconi noch zweimal bezwingen lassen.

Ambri – Genf 1:2 n.V.

Ambri bezog im Kellerduell gegen Genf eine bittere Niederlage. Die Leventiner verzeichneten fast doppelt so viele Abschlüsse wie die Gäste aus der Westschweiz, mussten aber dennoch als Verlierer vom Eis. Marco Miranda sicherte den Genfern mit seinem ersten Saisontor den Zusatzpunkt. Während der gesamten Partie sprachen die Schiedsrichter keine einzige Strafe aus.

National League