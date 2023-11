Legende: Kommt mit Zug zum 10. Heimsieg der Saison Livio Stadler. Keystone/PHILIPP SCHMIDLI

In der National League bezwingt Zug vor heimischem Publikum Davos dank zwei späten Treffern 3:1.

Weil Kloten das Spiel gegen Freiburg spät dreht und 5:3 gewinnt, ist Zug neuer Leader.

Ambri-Piotta verliert nach zuletzt 7 Siegen in Folge wieder einmal.

Zug – Davos 3:1

Zug bleibt im eigenen Stadion eine Macht. Im 12. Heimspiel der Saison bejubelte die Equipe von Dan Tangnes den 10. Sieg. Diesen mussten sich die Zuger aber hart erarbeiten. Gegen Davos lagen sie bis zum Schlussdrittel 0:1 zurück, ehe Brian O'Neill nach sehenswerter Vorarbeit Marc Michaelis' in der 41. Minute den Ausgleich erzielte. Der Siegtreffer gelang Attilio Biasca in der 59. Minute, kurz vor Schluss machte Fabrice Herzog mit einem Empty-Netter den Deckel drauf.

Bern – Lugano 4:2

Mit zwei Treffern innert 58 Sekunden drehte der SCB die Partie gegen den HC Lugano zu Spielhälfte. Nach dem Tessiner Führungstreffer im 1. Drittel trafen Dominik Kahun und Benjamin Baumgartner. Letzterer erhöhte im Powerplay noch auf 3:1. Überzeugend agierte auch Goalie Adam Reideborn, der zahlreiche Chancen vereitelte und sich erst kurz vor Schluss erneut bezwingen lassen musste. Für Lugano setzte es damit die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden ab, Bern nähert sich wieder den Spitzenpositionen an.

Kloten – Fribourg-Gottéron 5:3

Lange sah in Kloten alles nach einem Freiburger Sieg aus. Die Gäste gingen mit einer 3:1-Führung ins Schlussdrittel, gaben diese aber noch aus der Hand. Tyler Morley brachte die Flughafenstädter in der 42. Minute wieder auf ein Tor heran. 10 Minuten später erzielte Keanu Derungs den Ausgleich, ehe Jonathan Ang die Halle in Kloten mit dem Führungstreffer zum Beben brachte. Axel Simic sorgte nach einem Konter in der 58. Minute für die Entscheidung.

Ambri-Piotta – Genf-Servette 2:5

Nach zuletzt 7 Siegen in Serie musste Ambri-Piotta wieder einmal eine Niederlage einstecken. Vor heimischem Publikum unterlagen die Leventiner dem Meister aus Genf mit 2:5. Bereits nach 6 Minuten führte die Mannschaft von Jan Cadieux dank Treffern von Vincent Praplan und Marc-Antoine Pouliot 2:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Tommaso de Luca (18.) stellte Simon Le Coultre die 2-Tore-Führung im Mitteldrittel wieder her. Sakari Manninen traf im Schlussdrittel zum 4:1. Am Spielausgang änderten dann auch Dario Bürglers Anschlusstreffer und Tanner Richards Empty-Netter kurz vor Schluss nichts mehr.

SCL Tigers – ZSC Lions 1:2

Langnaus starke Serie (5 Siege aus den letzten 6 Spielen) wurde von den ZSC Lions vorerst gestoppt. Die Zürcher erspielten sich dank viel Druck im 2. Drittel mit einem Doppelschlag von Vinzenz Rohrer und Rudolfs Balcers (35./36.) die entscheidende Differenz. Erst gegen Ende der Partie wurde das Heimteam wieder stärker, das 1:2 durch Sean Malone in der zweitletzten Spielminute kam aber zu spät.

Rapperswil-Jona Lakers – Biel 0:3

In der Meisterschaft läuft es für die Lakers auch nach dem Weiterkommen in der Champions Hockey League nicht rund. Gegen Biel musste man zuhause eine 0:3-Niederlage einstecken. Die Tore erzielten Jérémie Bärtschi (15.), Jere Sallinen (39.) und Luca Cunti (45.). Durch den Sieg überholen die Seeländer Rapperswil-Jona auf dem 11. Platz.