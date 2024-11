Legende: Behielt das bessere Ende für sich Ambris Inti Pestoni. KEYSTONE/Juergen Staiger

Der HCD grüsst in der National League trotz einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Ambri-Piotta wieder von der Tabellenspitze.

Genf-Servette (2:0 vs. Freiburg) und der SCB (6:3 vs. Ajoie) jubeln am Mittwoch vor Heimpublikum.

Davos – Ambri 3:4 n.V.

Der Gast aus Ambri war in Davos zwei Drittel lang mindestens ebenbürtig, doch die Tore erzielte zunächst nur das Heimteam. Die Bemühungen der Leventiner fruchteten erst nach einem 0:2-Rückstand. André Heim (47.) und Floran Douay (56.) glichen die Partie für Ambri aus, ehe Matej Stransky (57.) den Tessiner Jubelstürmen sogleich wieder den Stecker zog. Dank Chris DiDomenico retteten sich die Gäste dennoch in die Verlängerung. Diese nahm Ambri mit einem Mann mehr in Angriff. Nach 23 Sekunden sicherte Dominik Kubalik den Tessinern den Zusatzpunkt. Trotz der zweiten Overtime-Niederlage im zweiten Saisonduell erobert der HCD die Tabellenführung der ZSC Lions wieder zurück.

Genf-Servette – Fribourg-Gottéron 2:0

Für das gebeutelte Heimpublikum in Genf zahlte sich der Gang in die Les-Vernets-Halle für einmal aus, denn das schwächste Heimteam der Liga fuhr im Kellerduell mit Fribourg-Gottéron den erst dritten Heimsieg ein. Vincent Praplan (16.) in einem dominanten Startdrittel und Tim Berni (26.) brachten die Genfer auf die Siegerstrasse. Die Gäste aus Freiburg drückten im Schlussabschnitt mit aller Vehemenz auf den Anschlusstreffer, doch Antti Raanta liess sich nicht mehr bezwingen. Dank dem ersten Shutout des Finnen machen die Genfer in der Tabelle einen Sprung von Rang 13 auf den 10. Platz. Zudem hat der Meister von 2023 im Vergleich mit der direkten Konkurrenz noch mehrere Partien in der Hinterhand.

SC Bern – Ajoie 6:3

Mickrige drei Punkte aus zehn Spielen hatte Ajoie auf fremden Eis in dieser Saison gesammelt. In Bern kam wenig überraschend kein weiterer Zähler hinzu. Nach dem 0:5 zuhause war auch das zweite Saisonduell in Bern eine klare Angelegenheit. Ajoie gelang im 2. Drittel zwar zwei Mal der Anschlusstreffer, doch die Reaktion des SCB liess nicht lange auf sich warten. Mit zwei fast identischen Treffern stellte Joël Vermin den Zwei-Tore-Vorsprung jeweils wieder her (25./33.). Mit seinem Premierentreffer in der National League stellte der 19-jährige Alain Graf noch vor Ablauf des zweiten Drittels auf 5:2.