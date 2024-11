Der SC Bern führt in Zug nach viereinhalb Minuten 3:0 und feiert am Ende einen 6:1-Sieg.

Davos' Siegesserie reisst auch in Kloten nicht ab: Die Bündner gewinnen 4:2 und holen zum 6. Mal in Folge 3 Punkte.

Zug – Bern 1:6

Bern, das die letzten 4 Partien gegen den EVZ verloren hatte, startete furios in die Partie und führte nach viereinhalb Minuten bereits mit 3:0. Tristan Scherwey, Marco Lehmann und Anton Lindholm trafen innert 83 Sekunden. Tim Wolf im EVZ-Tor hatte danach Feierabend, er wurde durch Santo Simmchen ersetzt, der zu seinem Debüt in der National League kam. Joël Vermin stellte aber noch vor der 1. Sirene auf 4:0.

Der SCB war auch im 2. Abschnitt mehrheitlich am Drücker und führte nach einer schönen Kombination und dem Treffer von Benjamin Baumgartner 5:0 (28.). Gut 2 Minuten später konnte Zug dank Fabrice Herzog ein erstes Mal jubeln. Den Schlusspunkt setzte Ramon Untersander in Überzahl (52.). Für Bern war es der 3. Sieg in Folge. Einziger Wermutstropfen aus Berner Sicht: Verteidiger Lindholm fiel schon im 1. Drittel verletzt aus und kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. Die beiden Teams treffen bereits am Samstag in Bern wieder aufeinander.

Legende: Der Anfang vom Zuger Ende Tristan Scherwey bezwingt Tim Wolf zum 1:0. Keystone/Philipp Schmidli

Kloten – Davos 2:4

Davos reitet auch nach der Nationalmannschafts-Pause weiter auf der Erfolgswelle und feierte in Kloten den 6. Sieg in Serie (allesamt nach 60 Minuten). Kloten dominierte den HCD im Startdrittel, musste sich aber bis zur 19. Minute gedulden, ehe Thomas Grégoire das Heimteam in Führung brachte. Davos drehte die Partie im Mittelabschnitt mit einem Doppelschlag innert 66 Sekunden durch Filip Zadina und Matej Stransky, ehe Miro Altonen mit seinem 11. Saisontreffer das 2:2 erzielte (31.).

Zweieinhalb Minuten vor Ablauf des Drittels brachte Rico Gredig die Gäste auf die Siegesstrasse. Kloten konnte trotz des deutlich besseren Schussverhältnisses (30:20) nicht mehr reagieren und kassierte 54 Sekunden vor Schluss durch Adam Tambellini noch das 2:4 (ins leere Tor). Davos überholte in der Tabelle Lausanne und ist neu erster Verfolger von Leader ZSC Lions.