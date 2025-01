Die ZSC Lions drehen auswärts in Langnau einen 0:1-Rückstand im 3. Drittel in einen 2:1-Sieg.

Legende: Klatscht nach dem Führungstreffer mit den Kollegen ab Santtu Kinnunen (mit der Nummer 72). Freshfocus/Martin Meienberger

Die ZSC Lions gewinnen zum zehnten Mal in Folge gegen ihren Lieblingsgegner SCL Tigers. In Langnau gewinnen die Zürcher 2:1. Es dauerte bis ins letzte Drittel, ehe die Löwen aus Zürich erstmals ihre Zähne zeigten. In der 47. Minute glich Derek Grant die SCL-Führung aus, fünf Minuten später traf Santtu Kinnunen zur letztlich entscheidenden Führung. Sven Andrighetto hatte bei beiden Toren seinen Stock im Spiel.

Damit blieb ein kleines Erfolgserlebnis der Emmentaler eine Randnotiz: 155 Minuten und 55 Sekunden hatte die SCL Tigers warten müssen, ehe ihnen der erste Treffer in dieser Saison gegen den Meister gelang. Dann traf Pascal Berger nach einem Abpraller bei ZSC-Goalie Robin Zumbühl mit seinem ersten Treffer in dieser Spielzeit überhaupt zum 1:0 für die Emmentaler. Am Ende gab es aber die zehnte Niederlage in Folge gegen den ZSC.

Zumbühl mehr als ein würdiger Hrubec-Ersatz

Die ersten beiden Spiele zwischen den beiden Teams hatten 1:0 für die Zürcher geendet, nun gab es für die ersatzgeschwächten Lions den dritten Minisieg. Noch immer fehlen fünf Leistungsträger, darunter der Stammgoalie Simon Hrubec, krankheitshalber.

Sein Ersatz Zumbühl war aber mit 42 abgewehrten Schüssen der Matchwinner. Im 3. Drittel wehrte er alle 18 Schüsse der Gastgeber ab, seine Vorderleute verwandelten 2 von 6 Abschlüssen auf Stéphane Charlins Tor.

