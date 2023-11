Am 26. September hatten sich Davos und Genf ein erstes Mal in dieser Saison gegenübergestanden. Der Meister aus der Westschweiz war auswärts mit einem Schussverhältnis von 35:22 die deutlich gefährlichere Mannschaft. Die Bündner setzten sich trotzdem mit 7:2 durch. Auch beim zweiten Aufeinandertreffen war Genf mit 34:14 Abschlüssen in dieser Statistik klar besser. Am Schluss jubelte aber wieder der HCD, der bereits zum fünften Mal in Folge gegen die Genfer gewann.

Nordström und Stransky sorgen für die Wende

Die Gastgeber gingen in der 14. Minute durch Alessio Bertaggia in Führung. Joakim Nordström glich für die Davoser in der 18. Minute im Powerplay aus. Matej Stransky machte die Wende in der 36. Minute perfekt. Trotz einem Schlussfurioso konnte die Mannschaft von Coach Jan Cadieux den starken Sandro Aeschlimann im Davoser Tor nicht mehr bezwingen.

Dank dem Sieg überholte das Team von Trainer Josh Holden in der Tabelle Lugano und ist neu Fünfter. Genf bleibt auf Platz 7, liegt aber neu 4 Punkte hinter Davos.