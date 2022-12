Die SC Rapperswil-Jona Lakers holen in der National League ausgerechnet im Zürichsee-Derby bei den ZSC Lions erstmals seit über einem Monat wieder 3 Punkte.

Biel macht gegen Freiburg einen 2-Tore-Rückstand wett und siegt noch mit 4:2.

ZSC Lions – Lakers 2:3

Die Lakers sehnten sich schon nach der Schlusssirene, als sich kurz vor Ablauf des 3. Drittels wie aus dem Nichts doch noch die Chance bot, den Sieg nach 60 Minuten klar zu machen. Nico Dünner nutzte nach 59:25 Minuten das Überraschungsmoment, um ZSC-Hüter Ludovic Waeber zum entscheidenden 3:2 zu bezwingen.

Zuvor hatte sich der ZSC dank 2 Treffern des Franzosen Alexandre Texier im Schlussabschnitt zurückgemeldet (45./55.). Tyler Moy (7.) und der Ex-Zürcher Maxim Noreau (26.) hatten jeweils in Überzahl für die 2:0-Führung der Gäste gesorgt. Für das zuletzt schwächelnde Rapperswil-Jona, das aufgrund diverser Verletzungen nur mit 3 Ausländern antreten konnte, ist es der erste Vollerfolg seit dem 5. November.

Biel - Freiburg 4:2

Die Seeländer sind dank dem 3. Sieg in Serie bis auf 3 Punkte an Leader Genf-Servette herangerückt. Dabei hatte zunächst nicht viel auf einen Bieler Erfolg hingedeutet. Mauro Jörg (8.) und Ryan Gunderson (11.) brachten die Freiburger mit einem Doppelschlag schon früh auf die Siegerstrasse. Fortan brachten die Saanestädter in der Offensive jedoch nicht mehr viel zusammen (total 10 Schüsse in den letzten 40 Minuten).

Biel seinerseits meldete sich im Mitteldrittel ebenfalls mit 2 kurz aufeinanderfolgenden Treffern zurück. Erst netzte Verteidiger Yannick Rathgeb im Powerplay zum 1:2 ein (25.), ehe Toni Rajala Gottéron-Hüter Connor Hughes mit einem seiner berühmt berüchtigt Slapshots aus spitzem Winkel düpierte (27.). Für das Game-Winning-Goal zeichnete Gaëtan Haas in der 45. Minute verantwortlich. Ebendieser Haas machte 36 Sekunden vor Schluss mit einem Treffer ins verwaiste Freiburger Gehäuse den Deckel drauf.