In der National League feiern die Lakers mit ihrem neuen Coach Johan Lundskog einen 4:2-Heimsieg gegen den SC Bern.

Leader Davos muss sich zu Hause den SCL Tigers geschlagen geben.

Kloten und Lausanne kommen zu klaren Heimerfolgen.

Lakers – Bern 4:2

Es war keine einfache Aufgabe, mit der sich der neue Lakers-Coach Johan Lundskog am Mittwochabend konfrontiert sah. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Bern sollte der schwedisch-kanadische Doppelbürger die 8 Spiele umfassende Niederlagenserie seiner Equipe stoppen. Doch die Partie ging für die St. Galler optimal los: In der 4. Minute brachte Sandro Zangger die Lakers in Führung. Und 27 Sekunden vor Ende des Startdrittels liess Malte Strömwall im Powerplay das 2:0 folgen.

Legende: Schoss das 2. Lakers-Tor unter Coach Lundskog Malte Strömwall. Keystone/Til Buergy

Als zu Beginn des letzten Abschnitts Inaki Baragano mit einem «Bully-Goal» gar per Shorthander auf 3:0 erhöhte, durften sich die Heimfans langsam aber sicher mit dem ersten Liga-Erfolg seit dem 11. November anfreunden. Doch der SCB konnte durch einen Ablenker von Tristan Scherwey verkürzen und danach gar in doppelter Überzahl spielen. Aber die Lundskog-Equipe überstand diese heikle Phase und in der 53. Minute machte Doppeltorschütze Zangger mit einem herrlichen Treffer alles klar.

Davos – Tigers 0:3

Die SCL Tigers sind in dieser Saison nicht unbedingt der Lieblingsgegner des HC Davos. Am 24. September hatten die Bündner im Emmental eine 0:7-Klatsche kassiert. Nun tauchte der Leader auch vor den eigenen Fans. Bereits nach 55 Sekunden geriet der HCD in Rücklage (Torschütze Hari Pesonen), nach dem Startdrittel hiess es 2:0 für die Gäste. Spätestens mit dem 3:0 durch Dario Rohrbach war die Partie entschieden (46.). Stéphane Charlin parierte nicht weniger als 44 (!) Schüsse und kam so zu seinem 4. Shutout der Saison. Davos konnte seinen 1. Platz trotz der Niederlage behaupten, da die ZSC Lions am Mittwoch nicht im Einsatz standen. Die Tigers machten einen Satz vom 10. auf den 7. Rang.

Kloten – Lugano 6:3

Kloten feierte gegen Lugano den 4. Erfolg in den letzten 5 Partien und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Als spielentscheidend erwies sich ein Bandencheck von Luganos Santeri Alatalo nach 50 Minuten beim Stand von 2:3 aus Sicht der Tessiner. In der fünfminütigen Überzahl gelang den Zürchern zuerst das 4:2 dank Deniss Smirnovs' erstem Saisontreffer. Weil Lugano daraufhin erfolglos eine Coach's Challenge nahm, durfte das Heimteam in der Folge in doppelter Überzahl agieren und nutzte dies zur Vorentscheidung durch Miro Aaltonen (55.).

Lausanne – Ambri 5:0

Lausanne kam zu Hause gegen Ambri-Piotta zu einem ungefährdeten Erfolg. Ken Jäger und Théo Rochette, der sich nach einmonatiger Verletzungspause eindrücklich zurückmeldete, brillierten jeweils mit einem Doppelpack für die Waadtländer. LHC-Keeper Kevin Pasche feierte bereits den 6. Shutout in dieser Saison.

