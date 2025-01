Lausanne sichert sich dank Rückkehrer und Doppeltorschütze Antti Suomela in Bern den Zusatzpunkt.

Ambri trifft gegen Ajoie im Schlussdrittel innert 58 Sekunden dreimal und gewinnt letztlich klar.

Bern – Lausanne 2:3 n.V.

Für Bern hat es in der National League die 5. Niederlage in Folge abgesetzt. Zuhause gegen Leader Lausanne war der SCB über weite Strecken das bessere Team, tat sich aber in Sachen Torproduktion schwer. Auch das einzige Überzahlspiel der Berner in der 51. Minute verstrich ohne Tor, sodass die Verlängerung die Entscheidung bringen musste. Dort avancierte Antti Suomela definitiv zum Matchwinner. Der Finne, der die letzten 3 Partien verletzungshalber verpasst hatte, sicherte Lausanne 39 Sekunden vor Ende der Overtime den Zusatzpunkt. Suomela war es auch, der kurz vor der zweiten Drittelspause den 2:2-Ausgleich erzielt hatte. Mit 14 Toren hat er seine Ausbeute aus der Vorsaison bereits übertroffen.

Eine kuriose Szene hatte sich zum Ende des Startdrittels ereignet. Nachdem Marc Marchon 15 Sekunden vor der Sirene das vermeintliche 1:1 für die Berner erzielt hatte, schauten sich die Schiedsrichter eine Situation an, die sich bereits eine Minute zuvor ereignet hatte. Bereits da hatte Romain Loeffel nämlich das 1:1 erzielt. Der Puck sprang aber so schnell aus dem Gehäuse zurück, dass der Treffer erst im Video klar ersichtlich wurde. Bern und Lausanne treffen am Freitag erneut aufeinander.

Legende: Lausanne-Topskorer Antti Suomela erzielte seine Saisontore Nummer 13 und 14. Keystone/TI-Press/Pablo Gianinazzi

Ambri – Ajoie 7:3

Das Resultat sprach am Ende eine deutliche Sprache. Ein Selbstläufer war der Sieg für Ambri aber nicht. Für den Unterschied sorgten die Leventiner erst mit einem Feuerwerk zu Beginn des Schlussabschnitts mit 3 Treffern innert 58 Sekunden, zwei davon in Überzahl. Danach war die Luft beim Schlusslicht draussen. Ajoie hatte dem Heimteam aber 40 Minuten lang das Leben schwer gemacht und im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag aus einem 1:2 ein 3:2 gemacht.

