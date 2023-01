National League am Mittwoch

Legende: Bleiben in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze Die ZSC Lions. Keystone / Ennio Leanza

Die ZSC Lions besiegen den SC Bern im Nachtragsspiel der 8. National-League-Runde im dritten Anlauf zum ersten Mal.

Zug fertigt Lausanne mit 6:0 und feiert nach zwei Monaten wieder mal einen Heimsieg.

ZSC Lions – SC Bern 3:0

Die ZSC Lions wurden ihrem Ruf als bestes Defensivteam der Liga auch gegen den SC Bern gerecht. Während Ludovic Waeber sämtliche 47 Abschlussversuche der Gäste aus Bern parierte und seinen zweiten Shutout feierte, brachte Denis Hollenstein sein Team auf die Siegerstrasse. Der Stürmer stand in der 28. Minute nach einem Abpraller goldrichtig und netzte zur Führung ein. 4:14 Minuten vor Schluss sorgte Juho Lammikko in Unterzahl für die Entscheidung zugunsten des Heimteams, das gegen den SC Bern den ersten Saisonsieg feierte.

Zug – Lausanne 6:0

Neues Jahr, neues Glück: Zwei Tage nach dem 8:1-Kantersieg gegen Ajoie feierte Zug vor heimischen Anhang auch gegen den Tabellen-Vorletzten Lausanne ein Schützenfest. Nach torlosen 20 Minuten zeigte sich der EVZ im Mitteldrittel von seiner effizienten Seite. Trotz einem Schussverhältnis von 12:13 schenkte er dem Gast aus Lausanne gleich vier Treffer ein und sorgte so für die Vorentscheidung. Brian O'Neill machte mit seinem zweiten persönlichen Treffer des Abends in der 50. Minute endgültig den Deckel drauf. Dank dem ersten Heimsieg seit Anfang November nimmt der Meister wieder Kurs in Richtung direkte Playoff-Qualifikation. Der Rückstand auf den 6. Platz beträgt noch 3 Punkte.