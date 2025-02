Legende: Saisontor Nummer 18 Berns Waltteri Merelä erhöht in Überzahl auf 4:1. Freshfocus/Martin Meienberger

Der SC Bern gewinnt das Topspiel der National League am Samstagabend gegen die ZSC Lions mit 5:2.

Kloten verliert auswärts gegen Ambri trotz mehr als doppelt so vielen Torschüssen.

Die Lakers erwachen in Freiburg zu spät, während Zug überraschend bei Schlusslicht Ajoie verliert.

Lausanne steht zwar erst am Sonntag im Einsatz, ist aber als erstes Team «grün».

Bern – ZSC Lions 5:2

Der SC Bern hat eine eindrückliche Reaktion auf die 2:6-Niederlage im «Tatzenderby» gegen die SCL Tigers am Freitag gezeigt. Im Spitzenspiel gegen die ZSC Lions zündeten die Berner bereits nach wenigen Minuten ein Offensivfeuerwerk. Thierry Schild war innert 75 Sekunden gleich zweimal erfolgreich, wobei seinem 2. Treffer ein schönes Solo vorausgegangen war. Marc Marchon erhöhte noch vor der ersten Pause auf 3:0 und war damit an allen Treffern beteiligt. In einer hart geführten Partie – alleine im Mitteldrittel wurden 16 Strafminuten ausgesprochen – kam von den Zürchern insgesamt zu wenig. 11 Minuten vor Schluss verkürzte Yannick Zehnder nach überstandener 4-minütiger Unterzahl auf 2:4, die Wende blieb aber aus.

Ambri – Kloten 3:1

Einen bitteren Abend erlebte Kloten in der Leventina. 45 Schüsse feuerten die Gäste auf das Gehäuse von Gilles Senn ab, nur einer fand aber tatsächlich den Weg ins Netz. Dass dieser ausgerechnet in Unterzahl fiel, passte irgendwie zum Klotener Abend. Für Ambri waren Manix Eric Landry und Dario Bürgler jeweils in Überzahl sowie André Heim mit einem Empty-Netter erfolgreich. Kloten liess eine 5-minütige Überzahl derweil ungenutzt, nachdem Chris DiDomenico nach einem Check gegen den Kopf von Pontus Aberg vorzeitig unter die Dusche geschickt worden war. Für die Flughafenstädter war es die 4. Niederlage in Folge, den Klotenern gelang dabei nie mehr als ein Treffer.

Ajoie – Zug 2:1

Der EVZ reiste derweil überraschend ohne Punkte aus Pruntrut ab. Nach einem torlosen Startdrittel gingen die Gäste nach einer halben Stunde zwar in Führung, Ajoie drehte die Partie aber dank zwei Powerplay-Toren (37./47.). Der Siegtreffer ging auf das Konto von Topskorer Julius Nättinen, der bereits seinen 19. Treffer in der laufenden Saison erzielte. Für die Jurassier war es der dritte Erfolg de suite. Zug musste sich in der Tabelle hingegen vom SCB überholen lassen und fiel auf Rang 4 zurück.

Fribourg-Gottéron – Lakers 3:2

Rapperswil-Jona bleibt in der Fremde weiter erfolglos. In Freiburg kassierten die Lakers im 23. Auswärtsspiel bereits die 17. Niederlage. Einzig Schlusslicht Ajoie (12) holte auswärts bisher noch weniger Punkte als die St. Galler (15). Gottéron gab über weite Strecken den Ton an und stellte die Weichen durch Tore von Sandro Schmid (14.), Samuel Walser (24.) und Kevin Nicolet (35.) schon früh auf Sieg. Zwei späte Treffer durch Tanner Fritz (56.) und Victor Rask (58.) brachten die Spannung nochmals zurück. Der Ausgleich blieb den Lakers trotz grossem Druck in den Schlusssekunden aber verwehrt.

Lausanne: Spielfrei, aber «grün»

Tabellenführer Lausanne steht zwar erst am Sonntag im Einsatz, hatte am Samstagabend aber dennoch etwas zu feiern. Die Waadtländer haben rechnerisch als erstes Team die Playoff-Qualifikation auf sicher. Durch die Niederlage der ZSC Lions nähern sie sich zudem dem erstmaligen Gewinn der Qualifikation.

Resultate