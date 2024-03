Legende: Steht mit seinem Team in den Playoffs Der Berner Fabian Ritzmann. Daniela Frutiger / Freshfocus

Der SC Bern (4:1 gegen Lausanne) und Davos (4:2 gegen die ZSC Lions) sichern sich in der 51. Runde der National League die letzten Playoff-Tickets.

Der Kampf um die Play-Ins zwischen dem EHC Biel (6:1 gegen Lugano) und den SCL Tigers (5:4 n.V. gegen Kloten) bleibt offen.

SC Bern – Lausanne 4:1

Dem SC Bern bleibt das Zittern um die Playoffs in der letzten Runde der Regular Season erspart. Dank einem überzeugenden Heimsieg gegen das drittplatzierte Lausanne können die Berner nicht mehr von einem Playoff-Platz verdrängt werden. Gegen die Gäste aus dem Waadtland geriet der SCB zwar nach sieben Minuten in Rückstand, Fabian Ritzmann glich die Partie nur zwei Minuten später wieder aus. Danach übernahmen die Hausherren das Spieldiktat. Für den Schlusspunkt war Tristan Scherwey mit einem Empty-Netter besorgt (57.).

Maurer zwei Spiele gesperrt Box aufklappen Box zuklappen Der Berner Verteidiger Marco Maurer ist wegen eines Checks gegen den Kopf von Ajoies Philip-Michael Devos im Spiel der National League vom Donnerstag für zwei Partien gesperrt worden. Damit kann er erst in den Playoffs oder im Play-In wieder eingreifen.

Davos – ZSC Lions 4:2

Neben Bern sicherte sich der HC Davos das letzte direkte Playoff-Ticket. Im Heimspiel gegen Quali-Sieger ZSC Lions lagen die Bündner nach 20 Minuten zwar 0:2 zurück, jubelten dank einem grandiosen Mitteldrittel aber dennoch über drei Punkte. Denis Rasmussen (21./27.) glich die Partie mit einem Doppelpack aus, in der 38. Minute war Dominik Egli für den erstmaligen Führungstreffer besorgt. Der HCD brachte die Führung über die Zeit.

Biel – Lugano 6:1

Lugano muss hingegen definitiv den Umweg über die Play-Ins antreten. Die Tessiner konnten in Biel nur kurzzeitig mit einem Punktgewinn liebäugeln, als Michael Joly nur 16 Sekunden nach dem zweiten Gegentreffer das 1:2-Anschlusstor erzielte. Altmeister Beat Forster stellte den Zwei-Tore-Vorsprung für das Heimteam kurz vor Spielmitte wieder her, im Schlussdrittel sorgten die Finnen Aleksi Heponiemi (42.), Jere Sallinen (49.) und Toni Rajala (58.) mit drei Überzahl-Toren für klare Verhältnisse. Eine Runde vor Schluss hat Biel damit die Play-In-Qualifikation wieder in den eigenen Händen.

SCL Tigers – Kloten 5:4 n.V.

Dies, weil die SCL Tigers im Heimspiel gegen Kloten «nur» zwei Punkte ergatterten. In einer spektakulären Partie lagen die Emmentaler nach 33 Minuten mit 1:4 im Hintertreffen. Drei Tore innert 86 Sekunden brachten die Tigers aber wieder zurück in die Partie. In der Verlängerung sicherte Vili Saarijärvi den Langnauern den Zusatzpunkt. In der letzten Runde sind die Emmentaler nun aber auf Schützenhilfe angewiesen, um das vorzeitige Saisonende abzuwenden.

Zug – Genf-Servette 3:2 n.V.

Nach 8 Niederlagen in Folge hat der EV Zug kurz vor dem Playoff-Start doch noch auf die Siegerstrasse zurückgefunden. Für kollektiven Jubel sorgte Verteidiger Nico Gross, der nach 17 Sekunden in der Verlängerung Servette-Schlussmann Juho Olkinuora zwischen den Beinen erwischte.

Die weiteren Partien vom Samstag

Rapperswil-Jona – Ajoie 3:2

Ambri-Piotta – Freiburg 3:2