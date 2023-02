Schliessen 02:58 Video Rapperswil-Jona – Zug Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden. 02:56 Video Bern – Biel Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.

Meister Zug hat in der 46. Runde der National League mit einem 0:3 bei den Rapperswil-Jona Lakers die 4. Niederlage am Stück kassiert.

Wegen dieser Niederlage qualifiziert sich Leader Genf als erstes Team auch mathematisch definitiv für die Playoffs.

Auf Kosten des EVZ verbessert sich der zuletzt auch enttäuschende SC Bern mit einem 4:0-Derbysieg gegen Biel auf den 7. Rang.

Punktgleich mit Zug ist nunmehr Lugano (5:2 gegen Kloten), Davos und Ajoie gewinnen ebenfalls.

Rapperswil-Jona – Zug 3:0

Meister Zug hat mit einem 0:3 bei den Rapperswil-Jona Lakers die 4. Niederlage am Stück kassiert. Selbst die Qualifikation für die Pre-Playoffs ist für den aktuellen Tabellen-8. immer mehr in Gefahr. Zugs Vorsprung auf den Tabellen-11. Ambri, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, beträgt gerade mal 4 Punkte. In Rapperswil-Jona liessen die Zentralschweizer vor allem den Zug aufs Tor vermissen: Goalie Melvin Nyffeler benötigte lediglich 20 Paraden für den Shutout. Die Lakers konnten derweil auch am Samstag auf Roman Cervenka setzen, der Captain wurde nach seinem leichten Rempler gegen einen Linesman vom Freitag nicht weiter bestraft.

Bern – Biel 4:0

Dem SC Bern ist nach 5 Heimniederlagen der Befreiungsschlag im Derby gelungen. Ausgerechnet gegen den zweitplatzierten Kantonsrivalen aus Biel, dessen Form mit 3 Siegen eigentlich diametral anders ausgesehen hatte, gelang ein klarer Erfolg. Der SCB stellte die Weichen früh auf Sieg und ging dank einem Doppelschlag in der 9. Minute durch Chris DiDomenico sowie Cody Goloubef 2:0 in Führung. In der Schlussphase traf DiDomenico erneut und wäre eigentlich Mann des Spiels gewesen. Doch kurz vor Schlusssirene zeigte sich der Routinier auch noch von seiner unrühmlichen Seite, als er mit Yannick Rathgeb aneinandergeriet: Die Streithähne, die beide bereits eine Spieldauer-Strafe kassiert hatten, stritten auch noch im Gang weiter und mussten vom Staff getrennt werden.

Lugano – Kloten 5:2

Kloten fand auch gegen den direkten Tabellennachbarn Lugano nicht aus dem Tief. Auswärts im Tessin kassierte der Aufsteiger die 6. Niederlage in Serie und tauscht in der Tabelle deshalb mit den «Bianconeri» die Ränge: Kloten steht neu auf dem 10. und damit dem letzten zu den Pre-Playoffs berechtigten Platz. Ambri, das am Sonntag beim ZSC gastiert, lauert 2 Punkte dahinter. Lukas Klok traf für Lugano wie bereits am Vortag gegen Zug doppelt.

Davos – SCL Tigers 6:3

Ein offensives Davos setzte sich gegen Langnau standesgemäss mit 6:3 durch. Die Bündner lieferten eine starke Leistung ab und festigten ihren 5. Platz. Nach 0:2-Rückstand drehten sie die Partie, welche sie letztlich völlig dominierten (55:10 Torschüsse). 6 verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein.

Ajoie – Lausanne 2:1 n.V.

Im Kellerduell schlechthin setzte sich der Tabellenletzte knapp gegen den Vorletzten durch. Weil Ajoies Thibault Frossard in der Overtime mit einem Nachschuss erfolgreich war, ging Lausannes Erfolgsserie von 5 Siegen in Folge beim vermeintlich schwächsten aller Gegner zu Ende.