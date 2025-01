Fribourg-Gottéron entscheidet das Zähringer Derby gegen den SCB in der Verlängerung für sich.

Zug feiert gegen die SCL Tigers den 6. Sieg in Serie in der National League.

Lugano unterliegt den ZSC Lions im 2. Spiel unter Trainer Uwe Krupp 1:4.

Fribourg-Gottéron – Bern 2:1 n.V.

Im 4. Zähringer Derby der Saison gab es zum 3. Mal keinen Sieger nach 60 Minuten. In einem intensiven Duell gingen die Gastgeber in der 8. Minute in Führung. Christoph Bertschy überlistete SCB-Goalie Adam Reideborn nach einem Solo sehenswert. Je länger die Partie dauerte, desto mehr kam Bern auf. Nach einem gewonnenen Bully von Austin Czarnik traf Victor Ejdsell mit einem schnellen Abschluss in der 52. Minute zum 1:1.

In der Verlängerung wurde die 4. Niederlage in Serie für die Berner aber dennoch Tatsache: Nach einem Scheibengewinn tief im SCB-Drittel passte Marcus Sörensen schnell in den Slot, wo Lucas Wallmark die Freiburger zum Sieg schoss. Damit rücken die «Drachen» immer näher an einen direkten Playoff-Platz.

Legende: Jubelt über seinen Treffer zum 1:0 Christoph Bertschy. Keystone/Adrien Perritaz

Zug – SCL Tigers 3:2

Andreas Wingerli sicherte dem EV Zug den 6. Sieg in Serie. Der Schwede traf in der Partie gegen die SCL Tigers in der 57. Minute unbedrängt zum entscheidenden 3:2. Zuvor hatte sich eine Partie auf Augenhöhe abgespielt, in der die Gäste aus Langnau zweimal in Führung gegangen waren, die Zuger aber immer wieder eine Antwort fanden. Neben der Niederlage mussten die Tigers auch den Ausfall von Vili Saarijärvi hinnehmen. Der Finne wurde kurz vor Ende des Mitteldrittels von einem Puck im Gesicht getroffen und kehrte anschliessend nicht mehr auf das Eis zurück.

ZSC Lions – HC Lugano 4:1

Nur wenige Sekunden, nachdem Luganos Carl Dahlström mit einem Abschluss in der 55. Minute am Pfosten gescheitert war, erzielten die ZSC Lions mit einem einstudierten Angriff das entscheidende 3:1. Juho Lammikko zog mit der Scheibe hinter das Tor. Als Lugano-Goalie Adam Huska bereits auf dem Weg zum anderen Pfosten war, legte der Finne listig zurück zu Jesper Fröden, der nur noch das freie Tor treffen musste, um zum 2. Mal an diesem Abend einzunetzen.

Kurz vor Schluss traf Yannick Weber noch zum 4:1 ins leere Tor. So musste Lugano im 2. Spiel unter dem neuen Trainer Uwe Krupp erstmals als Verlierer vom Eis. Im Startdrittel waren die Gäste durch Santeri Alatalo (17.) in Führung gegangen, bevor Fröden (22.) und Denis Malgin (37.) die Partie im Mittelabschnitt drehten.

Legende: Lässt sich als Doppeltorschütze feiern Jesper Fröden. Keystone/Ennio Leanza

Kloten – Biel 3:2

Erst 16 Sekunden waren am Schluefweg gespielt, als Fabio Hofer für Biel zum 1:0 traf. Dem Traumstart hätten die Gäste eigentlich noch einen weiteren Treffer folgen lassen müssen. Doch weder eine doppelte noch eine einfache Überzahl konnten die Seeländer in den Startminuten ausnutzen. So schlugen die Klotener zurück: Harrison Schreiber und Thomas Grégoire drehten die Partie noch vor Drittelsende. Nach Steve Kellenbergers erstem Saisontor zum 3:1 brachte Lias Andersson mit dem Anschlusstreffer zwar die Spannung noch einmal zurück (48.), doch Kloten schaukelte den Sieg ins Ziel.

Rapperswil-Jona Lakers – Genf-Servette 7:3

Genf-Servette hat hinsichtlich des Rückspiels im Halbfinal der Champions Hockey League vom Dienstag (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei) keine weitere Moral tanken können. Die Genfer unterlagen beim formstarken Rapperswil-Jona mit 3:7. Bereits nach dem 1. Drittel führte das Heimteam mit 4:0. Mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken liessen die St. Galler, die in speziellen Retro-Trikots aufliefen, trotz mehr Gegenwehr nichts mehr anbrennen.

Lausanne – Ajoie 3:0

Nach zuletzt 2 Niederlagen fand Leader Lausanne gegen das Schlusslicht zum Siegen zurück. Für einen von A bis Z dominanten Auftritt belohnten sich die Waadtländer gegen Ajoie mit einem 3:0-Sieg. In jedem Drittel erzielten sie dabei einen Treffer: Topskorer Damien Riat eröffnete das Skore mit einem Powerplay-Tor bereits in der 3. Minute. Raphael Prassl erhöhte kurz vor Spielhälfte auf 2:0, ehe wieder Riat in der 48. Minute endgültig alles klar machte.

