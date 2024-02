Freiburg löst das Playoff-Ticket – Davos siegt in letzter Minute

National League am Samstag

Legende: Zwei Tore und ein Assist Freiburgs Marcus Sörensen lieferte in Kloten eine starke Partie ab. Freshfocus/Martin Meienberger

Einen Tag nach den ZSC Lions sichert sich Fribourg-Gottéron in der National League dank einem Sieg in Kloten als zweites Team das Playoff-Ticket.

Davos gewinnt das Gastspiel in Lugano. Der einzige Treffer der Partie fällt 59 Sekunden vor Schluss.

Die SCL Tigers gewinnen das Tatzenderby gegen den SCB, die Lakers bezwingen überraschend den EVZ.

Kloten – Freiburg 0:4

Nach den ZSC Lions am Freitag hat sich am Samstag auch Fribourg-Gottéron das Playoff-Ticket gesichert. Kloten machte vor heimischem Publikum zwar zwei Drittel lang das Spiel, die Saanestädter allerdings das erste Tor. Nach einer sehenswerten Kombination dirigiert vom Schweden Lucas Wallmark traf Killian Mottet (36.) zum 1:0. Im Schlussabschnitt brachen die Gastgeber fast komplett ein. Marcus Sörensen (51.), Samuel Walser (54.) nach Vorarbeit Sörensens und erneut Sörensen ins leere Tor sorgten für den letztlich klaren Sieg. Zum besten Spieler wurde aber nicht der Schwede, sondern Gottéron-Keeper Bryan Rüegger gewählt, der dank 38 parierten Schüssen seinen ersten Shutout der Karriere bejubeln konnte.

Lugano – Davos 0:1

Wortwörtlich in letzter Minute setzte sich Davos auswärts in Lugano durch. Matej Stransky erzielte den einzigen Treffer der Partie 59 Sekunden vor der Schlusssirene. Für die Bündner war es nach zuvor 3 Niederlagen ein Befreiungsschlag, wenn auch sie diesen lange erdauern mussten. Die Tessiner verpassten es derweil, ihren Platz in den Top 6 nach unten abzusichern.

SCL Tigers – Bern 2:1

Im 3. Berner Kantonsderby haben erstmals in dieser Saison die SCL Tigers die Oberhand behalten. Die Emmentaler siegten vor eigenem Anhang mit 2:1 gegen die «Mutzen», die zuvor 4 Spiele in Serie gewonnen hatten. Dabei fielen sämtliche Tore im Powerplay. Nach einem frühen Gegentor durch Marco Lehmann in der 2. Minute drehten die Tigers im Mittelabschnitt dank Saku Mäenalanen und Dario Rohrbach die Partie zu ihren Gunsten.

Rapperswil-Jona – Zug 3:1

Die zweite Niederlage de suite setzte es etwas überraschend für den EVZ ab. Marc Michaelis (17.) glich die Rapperswiler Führung zwar aus, indem er Melvin Nyffeler zwischen den Schonern erwischte. Sandro Zangger per Abpraller (27.) und mit einem Schuss ins leere Tor (60.) sicherten dem Heimteam aber die 3 Punkte, die im Kampf um den direkten Ligaerhalt äusserst gelegen kommen.

Die weiteren Partien

Genf – Ajoie 5:2: Nach 3 Niederlagen in Serie hat Genf gegen Schlusslicht Ajoie zurück in die Spur gefunden. Sakari Manninen trug zwei Treffer zum Sieg bei. Für die Jurassier war es die 6. Niederlage in Folge.

Nach 3 Niederlagen in Serie hat Genf gegen Schlusslicht Ajoie zurück in die Spur gefunden. Sakari Manninen trug zwei Treffer zum Sieg bei. Für die Jurassier war es die 6. Niederlage in Folge. Biel – Lausanne 2:1 n.V.: Nach dem Shootout-Sieg gegen Zug sicherten sich die Seeländer auch gegen Lausanne den Zusatzpunkt. Mike Künzle erzielte den Siegtreffer nach 38 Sekunden in der Verlängerung.