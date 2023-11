Leader Freiburg (gegen Langnau) und Verfolger ZSC (gegen Lausanne) müssen sich jeweils im Shootout geschlagen geben.

Zug siegt bei Meister Genf und ist den beiden Spitzenteams dicht auf den Fersen.

Freiburg – Tigers 2:3 n.P.

Good News gab es für die Gottéron-Fans nur vor dem Anpfiff. Der Klub gab bekannt, dass Goalie Reto Berra seinen Vertrag um zwei weitere Saisons verlängert. «Der Grundstein eines Teams ist der Goalie», liess sich Trainer und Sportchef Christian Dubé zur Personalie des 36-Jährigen zitieren. Auf dem Eis erwies sich Berra als der gewohnt sichere Rückhalt. Im Penaltyschiessen musste er sich nach 5 Paraden lediglich von Julian Schmutz bezwingen lassen. Weil seine Teamkollegen jedoch reihenweise am Aluminium scheiterten und keinen Treffer erzielten, resultierte die 3. Niederlage in Serie.

Die Freiburger dürften sich ärgern. Saku Mäenalanen hatte die Gäste mit dem 2:2 78 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit in die Overtime gerettet. Die Hausherren hatten seit der 32. Minute 2:1 geführt. Weil auch Verfolger ZSC patzte, bleibt Gottéron aber weiter Spitzenreiter der National League.

ZSC – Lausanne 2:3 n.P.

Die ZSC Lions mussten einen Tag nach der Derby-Niederlage in Kloten auch zuhause das Eis als Verlierer verlassen. Zwar führte Juho Lammiko (56.) die Zürcher mit einem Energieanfall in die Verlängerung. Im anschliessenden Shootout setzten sich aber die Lausanner verdient durch. Théo Rochette und Damien Riat waren erfolgreich, während kein ZSC-Akteur den starken Kevin Pasche im Gäste-Tor bezwingen konnte. 21:41 lautete das Schussverhältnis zuungunsten des Heim-Teams.

Genf-Servette – Zug 2:3 n.V.

In der Fremde fühlt sich der EV Zug weiterhin pudelwohl. Bei Meister Genf-Servette fuhren die Zentralschweizer den 6. Auswärtssieg in Folge ein und bleiben dem Spitzenduo ZSC Lions und Freiburg auf den Fersen. Zum Zuger Matchwinner avancierte Grégory Hofmann, der nach nur 21 Sekunden in der Verlängerung den Siegtreffer erzielte. Grund zur Freude hatte auch Teamkollege Leon Muggli. Der erst 17-jährige Verteidiger traf in der 3. Minute zum 1:0 und bejubelte sein erstes Tor in der National League.

Biel – Bern 2:1

Der EHC Biel hat auf die Niederlage am Freitag in Langnau reagiert und das Kantonsderby gegen Bern gewonnen. Die Seeländer liessen sich vom frühen Rückstand (Tristan Scherwey, 4.) nicht entmutigen. Luca Hischier (18./Powerplay) und Noah Delémont (28.) führten die Wende herbei.

Davos – Ambri 0:3

Der HC Ambri-Piotta hat seinen Höhenflug auch im Landwassertal fortgesetzt. Die Leventiner feierten in Davos den 5. Sieg in Folge und überholten die Bündner in der Tabelle. Das Team von Luca Cereda belegt neu den 5. Platz. Verteidiger Tobias Fohrler (15.) und Inti Pestoni (26./PP und 60./EN) trafen für die Gäste. Benjamin Conz feierte einen Shutout, die Davoser warten nun schon seit über 2 Spielen auf einen Torerfolg.

Die weiteren Partien:

Lugano – Kloten 3:1

Ajoie – Rapperswil-Jona Lakers 4:1