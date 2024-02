Lugano siegt, Bern verliert: Gerangel am Strich spitzt sich zu

National League am Samstag

Der EVZ kassiert gegen Lugano die 5. Niederlage in Folge und hat das Playoff-Ticket weiter nicht definitiv in der Tasche. Die Tessiner hieven sich zumindest vorübergehend wieder in die Top 6.

Bern droht nach einer erneuten Niederlage hingegen der Fall aus den direkten Playoff-Rängen.

Ajoie verhindert gegen Biel die 10. Niederlage in Serie, die Lakers gewinnen das Zürisee-Derby gegen die ZSC Lions.

Zug – Lugano 1:5

Nach fast zweiwöchiger Pause hat Lugano in der National League eine furiose Rückkehr gefeiert. In Zug hatte nach einem torlosen 1. Drittel wenig auf einen Kantersieg der Tessiner hingedeutet. Die Gäste waren zwar von Beginn weg die spielbestimmende Mannschaft, Leonardo Genoni hielt seinen Kasten aber 20 Minuten lang sauber. Die erste Überzahlsituation nutzte Michael Joly (33.) dann aber zur Führung. Auf diese wusste der EVZ umgehend zu reagieren, nach der erneuten Führung der Tessiner durch Luca Fazzini (35.) mit einem präzisen Schuss unter die Latte war der Widerstand der Zuger aber gebrochen.

Calvin Thürkauf (39.) mit einem Shorthander, Bernd Wolf (43.) und Mark Arcobello (45.) nach einem katastrophalen Fehlpass auf die Schaufel von Fazzini erhöhten auf 5:1. Für das drittplatzierte Zug ist die Playoff-Qualifikation zwar eigentlich nur noch Formsache, ist nach der 5. Niederlage in Serie aber noch immer nicht in trockenen Tüchern. Lugano hingegen befindet sich dank dem Auswärtssieg wieder in den Top 6, hat aber 2 Spiele mehr auf dem Konto als Davos (7.), das 3 Punkte hinter den Luganesi liegt.

Legende: Bleibt im Playoff-Rennen Der HC Lugano. Keystone/Urs Flüeler

Bern – Ambri 4:5 n.V.

Einen spektakulären Schlagabtausch lieferten sich Bern und Ambri, wobei die Gäste den ersten und letzten Treffer der Partie erzielten. Im Mittelabschnitt machten die Berner innert 35 Sekunden aus einem 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung, die aber nicht lange Bestand hatte. Mit seinen Treffern 2 und 3 an diesem Abend stellte Tommaso De Luca (40./45.) die Führung für die Gäste wieder her. Dominik Kahun rettete die Berner zwar 2 Minuten vor der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Dort sicherte Tim Heed den Leventinern nach 23 Sekunden aber den Zusatzpunkt.

Ambri fiel in der Tabelle zwar hinter die SCL Tigers auf Rang 11 zurück. Die Emmentaler weisen aber nur einen Punkt Vorsprung auf und haben gleichzeitig 2 Partien mehr absolviert. Bern droht nach der 3. Niederlage in Serie der Fall aus den direkten Playoff-Rängen.

Ajoie – Biel 4:2

Mit einem vielumjubelten Heimsieg hat Ajoie die 10. Niederlage in Serie verhindert. Die Jurassier gaben gegen Biel zwar eine 2:0-Führung preis, nutzten im Schlussdrittel zwei Fehler der Gäste aus dem Seeland gnadenlos aus. Dem 3:2 durch Dmytro Timashov (51.) ging ein Scheibenverlust von Bachofner in der eigenen Zone voraus, dem 4:2 durch Kyen Sopa (55.) ein Fehlpass von Jere Sallinen. Für Sopa war es der zweite Treffer des Abends. Die Seeländer verpassten es, Druck auf die direkten Playoff-Ränge zu machen.

Freiburg – SCL Tigers 3:5

Eine seltene Niederlage setzte es für das bereits fix für die Playoffs qualifizierte Fribourg-Gottéron ab. Die «Drachen» hatten zuvor nur 2 der letzten 10 Spiele verloren. Gegen die Tigers kamen die Gastgeber im Schlussdrittel regelrecht unter die Räder. Zweimal Dario Rohrbach (42./45.) und Saku Mäenalanen (52.) verwandelten eine knappe 2:1-Führung in ein vorentscheidendes 5:1. Die beiden späten Gegentreffer änderten nichts mehr am wohl nicht budgetierten Auswärtssieg. Mit einem Platz im Play-In dürfte es für die Emmentaler trotzdem schwierig werden (siehe Partie Bern – Ambri).

Die weiteren Partien

Rapperswil-Jona Lakers – ZSC Lions 4:2: Dank dem Heimsieg gegen die ZSC Lions weisen die Lakers mittlerweile ein anständiges Polster zu den Playout-Rängen auf.

Dank dem Heimsieg gegen die ZSC Lions weisen die Lakers mittlerweile ein anständiges Polster zu den Playout-Rängen auf. Kloten – Lausanne 0:5: Langsam aber sicher wird sich der EHC Kloten auf eine Playout-Serie gegen Ajoie einstellen müssen. Rang 12 und damit das rettende Saisonende rückt für die Flughafenstädter nach der 4. Niederlage in Folge (und dem gleichzeitigen Sieg der Lakers) immer näher.