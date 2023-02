National League am Samstag

Legende: Bedanken sich nach dem Sieg Die Spieler der SCL Tigers. Freshfocus / Marusca Rezzonico

Lugano (2:3 n.V. gegen die SCL Tigers) und Ambri-Piotta (4:1 bei Biel) stehen nach der 48. Runde der National League punktgleich über und unter dem Pre-Playoff-Strich.

Lausanne (3:2 bei Freiburg), Zug (6:4 gegen Kloten) und Genf (5:2 gegen Bern) feiern Siege.

Lugano – SCL Tigers 2:3 n.V.

Lugano hat sich nach der Niederlage vom Dienstag gegen Lausanne die zweite Niederlage in einem Kellerduell in Folge eingehandelt. Cody Eakin erzielte das goldene Tor in der 4. Minute der Verlängerung: Alleine vor Goalie Niklas Schlegel schoss er zuerst an dessen Beinschoner, ehe er den Abpraller über die Linie spedierte. Die SCL Tigers bleiben damit im Rennen um einen Pre-Playoff-Platz, Lugano verspürt nach der Niederlage wieder mehr Druck im Kampf um die Pre-Playoffs.

Biel – Ambri 1:4

Nutzniesser ist Ambri-Piotta, das beim zweitplatzierten Biel zu einem 4:1-Auswärtssieg kam. Die Entscheidung in der Partie führte Ambri im Schlussdrittel herbei: Beim Stand von 1:1 traf zuerst Filip Chlapik nach einem Konter (48.) und dann folgte Thomas Rüfenachts Torpremiere im 3. Spiel für die «Biancoblu» (55.). Alex Formenton traf noch ins leere Tor (59.). Zuvor hatte Biel leicht die Überhand gehabt, doch das hinderte Ambri-Piotta nicht am Toreschiessen. Dank dem Sieg – und weil Lugano gegen die Tigers in der Verlängerung 2:3 verlor – schliessen die Leventiner zu ihrem Erzrivalen, der knapp ober dem Pre-Playoff-Strich steht, auf.

Freiburg – Lausanne 2:3

Das einst abgeschlagene Lausanne hat sich im Kampf um die Pre-Playoffs endgültig zurückgemeldet. Die Waadtländer gingen in Freiburg stets in Front, zweimal meldete sich das Heimteam zurück. Noch vor Spielhälfte traf Martin Gernat nach Vorlage von Jiri Sekac zum 3:2. Weil Freiburg der erneute Ausgleich verwehrt blieb, kassierte das Team von Trainer Christian Dubé schon die 5. Heimpleite in Folge

Zug – Kloten 6:4

Dank des Ausrutschers von Freiburg hält der EV Zug seine kleine Chance auf die direkte Playoff-Qualifikation aufrecht. Nach dem dritten Sieg in Folge liegt der Meister nur noch drei Verlustpunkte hinter den sechstplatzierten Freiburgern. Gegen ein aufsässiges Kloten avancierte Lino Martschini zum Matchwinner. Der Stürmer, der zuvor schon zweimal getroffen hatte, stellte in der in der 53. Minute auf 5:4. Weil Kloten auf den erneuten Ausgleich drückte, fiel die definitive Entscheidung erst 22 Sekunden vor Schluss, als Reto Suri mit seinem ersten Treffer im 24. (!) Spiel ins leere Tor alles klar machte.

Genf-Servette – SC Bern 5:2

Genf-Servette nähert sich dem erstmaligen Qualifikationssieg in der National League weiter an. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die zweitplatzierten Bieler satte 10 Punkte. Das klare Resultat täuscht derweil über eine lange ausgeglichene Partie hinweg. Erst im Schlussdrittel sorgte das Heimteam für die entscheidende Differenz. Die Tore zum 4:2 und 5:2 fielen ins leere Tor.

Die weiteren Resultate:

HC Davos – HC Ajoie 4:0

ZSC Lions – Rapperswil-Jona Lakers 3:4