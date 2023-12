Legende: Es warten ruhige Festtage Die Lions verbringen die Spengler-Cup-Pause als Leader mit beruhigendem Polster. Keystone/Ennio Leanza

Die ZSC Lions gewinnen das Spitzenspiel der National League gegen Freiburg und bauen die Tabellenführung auch dank der Niederlage des EV Zug in Biel aus.

Lugano schafft gegen Schlusslicht Ajoie nach 0:3-Rückstand die Wende.

Bern kehrt in Kloten zum Siegen zurück. Davos schiesst sich in Rapperswil für den Spengler Cup warm.

ZSC Lions – Freiburg 2:1

Dass die ZSC Lions die Festtage als Leader verbringen werden, stand bereits vor der letzten National-League-Runde des Jahres fest. Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den EVZ am Donnerstag war von den Zürchern dennoch eine Reaktion gefordert – und diese kam. Zwar beendete Freiburgs Christoph Bertschy (15.) mit einem Powerplay-Treffer seine 15 Spiele währende Torflaute. Danach richteten es aber zwei Yannicks für die Lions: Yannick Weber (20.) glich noch vor der ersten Pause aus. Kurz nach Spielmitte war es Yannick Zehnder, der nach Zuspiel von Dean Kukan im Zentrum völlig blank stand und zum 2:1 für das Heimteam traf. Für das Schlussdrittel stellte Christian Dubé seine Linien um, um den Ausgleich zu erzwingen. Das Projekt scheiterte aber trotz gesamthaft 26:17 Abschlüssen für die Gäste.

Legende: Ist denn heut' schon Weihnachten? ZSC-Trainer Marc Crawford und sein Staff präsentierten sich beim letzten Spiel des Jahres im weihnächtlichen Outfit. Keystone/Ennio Leanza

Biel – Zug 4:1

Biel ist zum 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen gekommen. Gegen die zuletzt formstarken Zuger (4 Erfolge de suite) eröffnete Yanick Stampfli mit seinem 1. Saisontreffer das Skore (18.). Nach dem Ausgleich durch Fabrice Herzog (23.) brachte Fabio Hofer die Seeländer bei Spielmitte mit einem Ablenker wieder in Front. Jérémie Bärtschi machte den Sack in der 49. Minute zu. Toni Rajala traf 2 Minuten vor Schluss noch ins leere Gehäuse. Der EVZ belegt weiterhin Rang 2, der Abstand zu Leader ZSC ist aber auf 7 Punkte angewachsen.

Lugano – Ajoie 6:3

Spektakel in Lugano: Ajoie, beflügelt vom Sieg in Bern am Donnerstag (3:2 n.V.), legte los wie die Feuerwehr und führte nach 177 Sekunden bereits mit 2:0. Nach gut 24 Minuten hiess es bereits 3:0 für die Jurassier. Erst dann kamen die Luganesi in die Gänge, dafür richtig: Innerhalb von 8 Minuten und 6 Sekunden glich das Heimteam noch im Mitteldrittel aus. Und in den letzten 7 Minuten sorgten Luca Fazzini mit einem Doppelpack sowie Calvin Thürkauf tatsächlich für die grosse Wende.

Rapperswil-Jona – Davos 1:5

Der HC Davos hat sich in Rapperswil für den Spengler Cup warmgeschossen. Die Bündner feierten einen ungefährdeten 5:1-Sieg. Sven Jung (8.) und Leon Bristedt (18.) sowie Marc Wieser (34.) im Powerplay sorgten für eine komfortable 3:0-Führung der Gäste. Auch Rapperswil-Jona hatte einige Möglichkeiten in Überzahl, konnte die jedoch nicht nutzen. Erst im Schlussdrittel konnten die Rosenstädter verkürzen, doch der HCD reagierte mit zwei weiteren Treffern.

Kloten – Bern 1:4

Nach 4 Niederlagen in Serie – 3 davon nach Verlängerung oder Penaltyschiessen – durfte der SCB wieder einmal als Sieger vom Eis. Der Erfolg bei den kriselnden Klotenern war zwar verdient, effizient präsentierten sich die Berner aber lange nicht. Bis zum Führungstreffer durch Tristan Scherwey (29.), der nach einem Abpraller bei Juha Metsola erfolgreich war, liessen die Gäste 4 Powerplays ungenutzt. Thierry Bader legte kurz vor der zweiten Drittelspause nach. Im Schlussabschnitt wurde es nach Axel Simics Anschlusstreffer (45.) kurzzeitig noch einmal spannend. Der Stürmer ging völlig vergessen und konnte nach Zuspiel von Leandro Profico alleine auf Adam Reideborn losziehen. Ramon Untersander (48.) stellte den Sieg für die Berner mit einem Überzahl-Treffer aber kurz darauf sicher. Marco Lehmann traf zudem ins leere Tor.

Die weiteren Partien

Genf – Lausanne 4:2: Meister Genf fuhr im Derby gegen Lausanne trotz 6 kleinen Strafen in den ersten beiden Dritteln einen knappen Heimerfolg ein. Die Gäste konnten aus keiner der Powerplay-Situationen einen Profit ziehen.

Meister Genf fuhr im Derby gegen Lausanne trotz 6 kleinen Strafen in den ersten beiden Dritteln einen knappen Heimerfolg ein. Die Gäste konnten aus keiner der Powerplay-Situationen einen Profit ziehen. SCL Tigers – Ambri-Piotta 1:4: Ambri-Piotta verabschiedet sich vor Weihnachten mit einem weiteren Sieg. Der Erfolg schien in einer ruppigen Partie, unter anderem mussten sich Inti Pestoni und Julian Schmutz nach einer Prügelei bereits vor Spielhälfte verabschieden, nie gefährdet.