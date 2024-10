Legende: Torschütze zum 2:1 Derek Grant. Keystone/Manuel Geisser

Viermal gleicht der EVZ die Partie gegen den ZSC aus, dennoch gewinnen am Ende die Zürcher.

Fribourg-Gottéron feiert dank eines 4:0 gegen Lugano den 2. Sieg aus den letzten 3 Spielen.

Siege gibt es unter anderem auch für Biel und die Rapperswil-Jona Lakers.

ZSC Lions – EV Zug 5:4

Erstmals in dieser Saison trafen der ZSC und Zug aufeinander – und die beiden Teams schenkten sich nichts. Mit 1:1 ging es ins Mitteldrittel, das es in sich hatte: zwischendurch wurden binnen 3 Minuten gleich 33 Strafminuten (u.a. ein Ausschluss gegen Mike Künzle) ausgesprochen. In Künzles grosse Strafe fiel auch Sven Andrighettos zweiter Treffer des Abends. Doch auch diese Führung konnten die Zuger durch Lino Martschini ausgleichen. Die Zürcher gingen nur kurz nach dem Ausgleich Martschinis durch einen Hammer Jesper Frödens wieder in Führung. Doch auch diese wurde wieder ausgeglichen, erst gegen Willy Riedis 5:4 (55.) hatten die Gäste nichts mehr auszurichten.

Fribourg-Gottéron – Lugano 4:0

Das strauchelnde Fribourg-Gottéron konnte den 2. Sieg aus den letzten 3 Partien feiern. Die auf dem zweitletzten Tabellenrang platzierten Saanestädter rangen den HC Lugano zu Hause 4:0 nieder. Wie bereits gegen Zug am Freitag ging Freiburg auch gegen die Tessiner früh in Führung, Chris DiDomenico war für das 1:0 besorgt. Kurz nach Spielhälfte traf Sandro Schmid zum 2:0, Jacob de la Rose und Schmid mit Treffern ins leere Tor machten alles klar.

Legende: Seltener Anblick in dieser Saison Jubelnde Freiburger. Keystone/Anthony Anex

Biel – Davos 2:1

Der EHC Biel ging nach zuletzt 3 Siegen in Serie mit breiter Brust in das Duell gegen den ebenfalls formstarken HCD. Den besseren Start erwischten die Gäste aus dem Landwassertal. Nach 87 Sekunden traf Tino Kessler in Überzahl mit einem schönen Schuss in die hohe Ecke zum 1:0. Es dauerte bis in die 45. Minute, ehe den Bielern die Reaktion durch Yanick Stampfli gelang. Und die Seeländer setzten noch vor Ablauf der regulären Spielzeit nach: Fabio Hofer war in der 58. Minute in Überzahl für den 2:1-Siegtreffer besorgt.

Lakers - Bern 2:1

Das zuletzt schwächelnde Rapperswil-Jona zeigte gegen den SC Bern ein starkes Mitteldrittel. Die Lakers drehten einen 0:1-Rückstand innert weniger Minuten in eine 2:1-Führung. Gian-Marco Wetter (25.) und Inaki Baragno (29.) waren für die Hedlund-Equipe erfolgreich. Dem SCB gelang in der zweiten Spielhälfte keine Reaktion mehr.

Tigers – Kloten 0:2

Die Flughafenstädter konnten den Schwung aus dem Derbysieg vom Freitag mit ins Emmental nehmen. Kloten setzte sich in einer umkämpften Partie mit 2:0 gegen die SCL Tigers durch. Dario Meyer netzte in der 5. Minute aus zentraler Position unbedrängt ein. Beim 1:0 blieb es bis kurz vor Schluss, ehe Niko Ojamäki noch ins leere Tor traf.

Lausanne – Ambri-Piotta 5:4

Théo Rochette führte Lausanne gegen Ambri mit einem Doppelpack kurz nach der 2. Pause zu einem letztlich knappen Heimsieg. Zweimal hatte Lausanne zuvor eine Ambri-Führung ausgeglichen. Obwohl Rochette (42./45.) und Damien Riat (46.) für eine 5:2-Führung besorgt waren, mussten die Waadtländer nochmals zittern, denn die Gäste konnten noch zwei Mal reüssieren.

Ajoie – Genf 3:6

Jerry Turkulainen brachte die Jurassier in der 48. Minute per Penalty mit seinem 2. Treffer des Abends in Führung, der 2. Saisonsieg für Ajoie schien in greifbarer Nähe. Die Genfer Schlussoffensive hatte es aber in sich: Teemu Hartikainen mit einem Hattrick (51./57./59.) und zwischendurch Tim Berni (55.) sorgten für einen 6:3-Erfolg für Servette in Pruntrut. Hartikainen schoss sich damit an die Spitze der Torjäger und steht bei deren 10 Treffern in dieser Spielzeit.