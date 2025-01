Legende: Jubeln über das 2. Tor in den ersten 2 Minuten Dario Simion (in blau/r.) und Mike Künzle. Keystone/Urs Flüeler

Der HC Davos findet auch gegen den EV Zug nicht aus der Krise und verliert 1:4.

Stéphane Charlin jubelt beim 2:0 der SCL Tigers gegen Genf-Servette über den 5. Shutout der Saison.

Die Rapperswil-Jona Lakers kommen in Biel zweimal zurück und siegen im Penaltyschiessen.

Kloten unterliegt Bern im Jubiläumsspiel spekatkulär mit 4:5.

Zug – Davos 4:1

Schon nach 1:44 Minuten war in der Zuger Arena klar, dass dem HCD der Befreiungsschlag nach zuletzt 5 Niederlagen in Serie an diesem Abend wohl nicht gelingen wird. Nach Toren von Grégory Hofmann und Dario Simion lagen die Bündner zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits 0:2 zurück.

Trainer Josh Holden sah sich gezwungen, sein Timeout zu nehmen. Dieses zeigte allerdings nicht die gewünschte Wirkung. Noch vor der 10-Minuten-Marke traf Lukas Bengtsson in Überzahl zum 3:0. Davos wurde in der Startphase regelrecht vorgeführt. Nach 13 Minuten führten die Zuger die Schussstatistik bereits mit 13:1 an.

Zwar war der HCD um eine Reaktion bemüht und kam in der 25. Minute durch Enzo Corvi im Powerplay zum 1:3. Gabriel Carlsson stellte den 3-Tore-Vorsprung, ebenfalls in Überzahl, mit seinem 1. National-League-Tor 8 Minuten später allerdings wieder her. Und auch wenn die Gäste die Schussstatistik nach der Schlusssirene mit 40:25 gar klar anführten, lag ein Comeback nie wirklich in der Luft. Zug fügte Davos die 6. Liga-Niederlage in Serie zu und rückte bis auf 5 Punkte an die Bündner heran.

SCL Tigers – Genf-Servette 3:0

Die SCL Tigers haben auch ihre 2. Partie im neuen Jahr siegreich gestalten können. Nach zwei torlosen Dritteln richteten es die Emmentaler mit zwei Powerplay-Treffern im Schlussdrittel. In der 44. Minute traf Julian Schmutz zum 1:0, rund 2 Minuten später war Aleksi Saarela erfolgreich. In der letzten Sekunde der Partie erzielte Harri Pesonen noch das 3:0 ins leere Tor. Held des Tages war bei den Tigers aber einmal mehr Goalie Stéphane Charlin, der mit 26 Paraden seinen 5. Shutout der Saison feierte. Damit hält Langnau den Anschluss an die Top 6, während Genf im 2. Spiel nach der Entlassung von Jan Cadieux die 1. Niederlage einstecken musste.

Biel – Rapperswil-Jona Lakers 2:3 n.P.

Zweimal ging der EHC Biel gegen Rapperswil-Jona in Führung, beide Male kamen die Lakers zurück. Den Führungstreffer durch Toni Rajala in der 5. Minute glich Malte Strömwall 31 Sekunden vor der 1. Sirene in Überzahl aus. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels war es wieder Strömwall, der nach dem neuerlichen Führungstreffer Biels durch Yanick Sablatnig (36.) zum 2:2 traf. Die Partie wurde schliesslich im Penaltyschiessen entschieden, wo die Gäste das bessere Ende für sich behielten. Tyler Moy traf als einziger Schütze.

National League