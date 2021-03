National League am Samstag

Der EV Zug überfährt die ZSC Lions im ersten Drittel und gewinnt am Ende 6:2.

Carl Klingberg kann sich als dreifacher Torschütze auszeichnen.

Der EV Zug nimmt weiter Kurs in Richtung Punkterekord. Die Zentralschweizer sind nach dem 6:2-Sieg auswärts gegen die ZSC Lions nur noch 3 Zähler von der Davoser Bestmarke (113) aus der Saison 2010/11 entfernt.

Die ZSC Lions hatten in dieser Saison schon einmal einen 4-Tore-Rückstand gegen Zug in einen Sieg umgewandelt. Beim 6. Duell der Saison wartete man vergebens auf eine Zürcher Aufholjagd. Im Gegenteil: Nachdem Sven Senteler in der 53. Minute zum 6:2 einnetzte, war die Messe im Hallenstadion endgültig gelesen. Robin Meyer, der im Zuger Tor sein National-League-Debüt feierte, musste sich im Schlussdrittel nicht mehr bezwingen lassen.

Zuger Blitzstart

Der Leader hatte bereits in der Startphase der Partie für die entscheidende Differenz gesorgt. Nach Toren von Nick Shore (7.), Yannick-Lennart Albrecht (8.) und Carl Klingberg (12./16.) lagen die Zuger schon nach 15 Minuten 4:0 in Führung. Sven Andrighetto gelang nur 21 Sekunden später der Anschlusstreffer für die Zürcher.

Weil die Zentralschweizer zu Beginn des 2. Drittels nach einem Restausschluss gegen Simon Bodenmann (Check gegen den Kopf) eine 5-minütige Überzahlsituation ungenutzt verstreichen liessen, blieb der Zürcher Glaube an eine Wende vorerst erhalten. Umso mehr, als Andrighetto mit seinem zweiten persönlichen Treffer des Abends die Lions wieder auf 2 Tore heranbrachte.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte der überragende Klingberg in Überzahl den 3-Tore-Vorsprung aber wieder her. Sein kongenialer Sturmpartner und Liga-Topskorer Jan Kovar verbuchte 4 Assists.