Legende: Der Berner Topskorer hatte diesmal leichtes Spiel Austin Czarnik traf zum 4:2 ins leere Tor. Keystone/Peter Schneider

Bern setzt seinen Siegeszug in der National League fort. Die «Mutzen» schlagen Rapperswil-Jona 4:2.

Lausanne gibt gegen Ambri einen 2:0-Vorsprung aus der Hand und verliert 3:4 n.P.

Bern – Lakers 4:2

Nachdem die Berner vier Partien in Folge ohne Powerplay-Tor geblieben waren, nutzten sie diesmal gleich die erste Chance in Überzahl. Marc Marchon stand nach einem Abpraller des Rapperswiler Torhüters Ivars Punnenovs goldrichtig und brachte die Gastgeber in der 25. Minute zum zweiten Mal in diesem Spiel in Führung. 32 Sekunden vor der zweiten Pause erhöhte Waltteri Merelä mit einem Ablenker auf 3:1. Viktor Rask machte es mit dem Shorthander zum 2:3 in der 56. Minute noch einmal spannend. Doch dank Goalie Philip Wüthrich und Austin Czarnik, der 47 Sekunden vor Schluss mit dem Empty Netter alles klar machte, fuhren die «Mutzen» den vierten Sieg in Serie ein.

Ambri – Lausanne 4:3 n.P.

Berns Tabellennachbar Lausanne konnte später am Nachmittag nicht nachziehen. Die Waadtländer mussten sich auswärts in Ambri mit einem Punkt zufrieden geben. In der 51. Minute rettete Damien Riat die Gäste, für die im ersten Drittel Janne Kuokkanen (9.) und Ken Jäger (praktisch mit der Pausensirene) getroffen hatten, in die Verlängerung. Dennoch verloren die Lausanner zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft dreimal in Folge: Nach der torlosen Overtime trafen im Penaltyschiessen für die Gastgeber Tim Heed und Doppeltorschütze Dominik Kubalik, während beim LHC einzig Kuokkanen erfolgreich war. Für Ambri war es der zweite Heimsieg in Serie, nachdem es zuvor viermal hintereinander vor heimischem Publikum verloren hatte.