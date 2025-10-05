Legende: Spielten mit ihrem Gegner Katz und Maus Gaëtan Haas (l.) und Dreifachtorschütze Toni Rajala. Keystone / Peter Schneider

Biel fertigt Genf-Servette in der National League mit 8:0 ab.

Lugano schlägt Kloten zuhause mit 5:4 n.P.

Am Nachmittag stehen sich auch noch Ambri-Piotta und Davos gegenüber.

Biel – Genf-Servette 8:0

In der 45. Minute rief Biel-Trainer Martin Filander seine Mannen zum Timeout an die Bande. Die Massnahme des Schweden war ungewöhnlicher Natur, schliesslich hatte unmittelbar zuvor Petr Cajka auf 5:0 für das Heimteam gestellt. Ohne Wirkung blieb das Timeout dennoch nicht, mit seinem dritten Tor an diesem Nachmittag erhöhte Lias Andersson in Überzahl kurz darauf auf 6:0, wenig später folgten noch das 7:0 und das 8:0. Mit drei Treffern trug sich auch Toni Rajala (7./30./56.) dreifach in die Torschützenliste ein. Harri Sätteri im Bieler Tor feierte den zweiten Shutout innert einer Woche, während die Genfer nach dem 0:11 in Lausanne Mitte September das zweite Auswärtsdebakel in dieser Saison verdauen müssen.

Lugano – Kloten 5:4 n.P.

Mit zwei Siegen aus den letzten drei Partien hat Lugano zuletzt wieder etwas den Tritt gefunden. Gegen Kloten setzten die Tessiner ihren Aufwärtstrend fort. Obwohl das Heimteam bis zur 57. Minute mit 2:4 in Rückstand gelegen hatte, rettete sich Lugano in die Verlängerung. Mit seinen ersten beiden Toren seit seiner Rückkehr in die Schweiz glich Linus Omark die Partie in der Schlussphase aus (57./58.). Nach der torlosen Verlängerung musste das Penaltyschiessen über den Zusatzpunkt entscheiden. Lugano verwertete drei von vier Versuchen, während für Kloten nur Oula Palve erfolgreich war.

National League