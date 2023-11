Davos kommt in der National League dank Toren von Valentin Nussbaumer, Andres Ambühl und Matej Stransky zu einem 3:0-Erfolg gegen die ZSC Lions.

Bern gewinnt das Zähringer Derby gegen Gottéron auch dank eines kuriosen Treffers von Romain Loeffel 3:1.

Davos – ZSC Lions 3:0

Nach drei Pleiten in Serie hat Davos auf die Siegerstrasse zurückgefunden und vor heimischem Publikum auch das zweite Saisonduell gegen die ZSC Lions für sich entschieden. Valentin Nussbaumer beendete in der 22. Minute mit dem 1:0 eine 12 Partien andauernde persönliche Durststrecke. Nur zwei Minuten später doppelte Joakim Nordström vermeintlich nach, der Treffer wurde aber wegen einer Goalie-Behinderung aberkannt.

Der zweite Davoser Treffer fiel schliesslich kurz nach Beginn des Schlussabschnitts. Andres Ambühl profitierte von einem Fehler Dario Trutmanns und erwischte Simon Hrubec mit einem Backhand-Schuss (42.). Mikko Lehtonen hatte in der 36. Minute den Zürcher Ausgleich verpasst, er scheiterte genauso am Pfosten wie Derek Grant kurz vor der ersten Sirene. Matej Stransky traf kurz vor Schluss noch zum 3:0 ins leere Tor. Die Lions haben nun ihrerseits dreimal in Folge verloren.

Bern – Fribourg-Gottéron 3:1

Bern ist dank des Vollerfolgs im Zähringer Derby in der Tabelle vom 8. auf den 6. Platz und damit über den ersten Strich vorgerückt. Die Szene des Abends ereignete sich in der 37. Minute: Romain Loeffel setzte in der eigenen Zone zu einem Pass an, den der nahe bei ihm stehende Dominik Binias derartig ablenkte, dass die Scheibe in hohem Bogen über das gesamte Feld flog und sich ins Tor senkte. Goalie Reto Berra hatte den Puck aus den Augen verloren.

Den Schwung der Führung nahmen die Gastgeber ins letzte Drittel mit. Nach 35 Sekunden vergab Simon Moser aus bester Position noch das 2:0, das Verpasste holte Dominik Kahun in der 44. Minute im Powerplay nach. Gottéron gelang in der Folge trotz guter Chancen nur der Anschlusstreffer durch Lucas Wallmark (46.). 33 Sekunden vor dem Ende erhöhte Moser mit einem Schuss ins leere Gehäuse auf 3:1. Damit kamen die Berner in einem intensiven Spiel zum ersten Heimsieg gegen Gottéron nach zuvor sechs Niederlagen.