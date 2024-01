Legende: Feiert mit seinen Teamkollegen Lino Martschini (Mitte). Keystone/Pablo Gianinazzi

Der EV Zug gewinnt auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison in der National League gegen Lugano.

Die Rapperswil-Jona Lakers kommen gegen die ZSC Lions in der Verlängerung zum Sieg.

Kloten kommt weiter nicht vom Fleck und verliert in Lausanne 1:5.

Lugano – EVZ 1:4

Die Reise ins Tessin am Sonntagnachmittag konnte der EV Zug mit guten Gefühlen antreten: Die bisherigen beiden Saisonduelle entschieden die Zentralschweizer jeweils für sich. Und auch beim dritten Aufeinandertreffen gaben sich Dan Tangnes' Mannen keine Blösse. Lino Martschini mit einem Doppelpack (10./17.) brachte die Gäste früh auf die Siegerstrasse. Die Luganesi waren in der Folge zwar bemüht, doch fehlte es dem Heimteam entschieden an Durchschlagskraft. Jan Kovar (44.) und Martschini (52.) mit seinem dritten Treffer sorgten im Schlussdrittel für klare Verhältnisse auf dem Eis. Lugano konnte nur noch Resultatkosmetik betreiben und kassiert im dritten Spiel in diesem Jahr die dritte Niederlage.

ZSC Lions – Lakers 2:3 n.V.

In einem umkämpften ersten Drittel zwischen den ZSC Lions und den Rapperswil-Jona Lakers waren es die St. Galler, die das Skore eröffneten. Nicklas Jensen bezwang ZSC-Torhüter Simon Hrubec mit einem herrlichen Handgelenkschuss. Die Heimfans mussten sich bis zur 26. Minute gedulden, ehe sie ein erstes Mal jubeln konnten. Jesper Fröden verwertete ein wunderbares Zuspiel von Sven Andrighetto. Die Partie zwischen dem Tabellenführer und den elftplatzierten Lakers blieb eine zähe Angelegenheit. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit konnten sich beide Equipen noch einmal in der Offensive profilieren. In der Verlängerung war es Tyler Moy, der die Lakers zum Sieg schoss. Während der ZSC die Führung an der Tabellenspitze nur um einen Punkt ausbauen kann, feiert Rapperswil-Jona den zweiten Sieg in Folge.

Lausanne – Kloten 5:1

Die Flughafenstädter befinden sich weiter im Tiefflug und kassieren gegen Lausanne die sechste Niederlage in Serie. Dabei hielt Kloten-Schlussmann Juha Metsola seinen Kasten beinahe bis zur Spielhälfte rein. Doch innert 46 Sekunden stellten die Waadtländer das Skore auf 2:0. Den Gästen gelang umgehend der Anschlusstreffer: Harrison Schreiber netzte nach einem schönen Antritt zum 1:2 ein. Den Start ins dritte Drittel verpassten die Zürcher dann komplett: Nach 12 Sekunden war Henrik Haapala mit einem Abstauber erfolgreich. Kloten war in der Folge zu keiner Reaktion mehr fähig und kassierte kurz vor Spielende zwei weitere Treffer.