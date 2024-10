Legende: Bejubelte seinen 3. Saisontreffer Johnny Kneubuehler. Keystone/Peter Klaunzer

Es lief bereits die 46. Minute in der Tissot Arena, als Biel-Goalie Harri Säteri beim Stand von 3:0 erstmals hinter sich greifen musste. Daniel Audette hatte Leandro Proficos Abschluss von der blauen Linie im Slot noch entscheidend abgelenkt. Martin Filander, der schwedische Trainer der Seeländer, nahm allerdings die Coach's Challenge. Und tatsächlich nahmen die Schiedsrichter den Treffer kurz darauf wegen einer knappen Offside-Stellung zurück.

Effizientes 1. Drittel

So blieb Kloten der Anschlusstreffer verwehrt und Biel brachte den Vorsprung in der Folge locker über die Zeit. Ramon Tanner sorgte mit dem 4:0 ins leere Tor noch für die definitive Entscheidung. Damit feierte das Team nicht nur den dritten Erfolg mit 4 Toren Unterschied im dritten Spiel des Jahres gegen die Zürcher Unterländer, sondern blieb nach 33 Partien auch erstmals seit dem 13. Januar und dem 4:0 gegen Servette wieder ohne Gegentreffer.

Den Grundstein zum Erfolg legten die Hausherren dabei im Startdrittel. In einem scheinbar ausgeglichenen Spiel zeigten sich die Bieler deutlich effizienter. Lias Andersson (4.) an seinem 26. Geburtstag sowie Gaël Christe (11.) und Johnny Kneubuehler (19.) sorgten für eine beruhigende Führung zur ersten Pause.

34 Paraden von Säteri

Kloten auf der anderen Seite, das bis am letzten Freitag noch von der Tabellenspitze gegrüsst hatte, zeigte sich zwar bemüht, konnte Säteri bis zum Schluss aber nicht überwinden. Mit 34 Paraden wurde der finnische Torhüter auch nach der Partie zum besten Spieler ausgezeichnet.

56:00 Video «Sportpanorama» mit der Zusammenfassung Biel – Kloten Aus Sportpanorama vom 13.10.2024. Bild: Freshfocus/Urs Lindt abspielen. Laufzeit 56 Minuten.

Dank dem zweiten Dreier an diesem Wochenende rückt Biel in der Tabelle auf Platz 9 vor und befindet sich nur noch einen Punkt hinter den siebtplatzierten Flughafenstädtern. Weiter geht es für die beiden Teams nächste Woche mit Kantonsderbys. Biel gastiert am Donnerstag beim SCB, Kloten empfängt am Freitag Leader ZSC.