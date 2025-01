Freiburgs Höhenflug hält an – ZSC verliert unter Bayer erneut

National League am Sonntag

Der Höhenflug Fribourg-Gottérons unter Lars Leuenberger hält auch in Lugano an.

Im Spitzenkampf in Zürich setzt sich Lausanne mit 2:1 durch und vermiest damit Marco Bayer an der ZSC-Bande die Heimpremiere.

Ajoie verspielt gegen Ambri ein 3:0 und verliert nach Verlängerung. Genf-Servette revanchiert sich erfolgreich bei den Tigers.

Lugano – Gottéron 1:5

Freiburg ist unter Lars Leuenberger in der National League weiter ungeschlagen. Mit dem 5:1-Sieg in Lugano nehmen die Saanestädter die direkten Playoff-Plätze wieder ins Visier. Captain Julien Sprunger ebnete seiner Mannschaft mit einer Doublette im ersten Drittel (3./8.) den Weg zum Auswärtssieg. Im Schlussdrittel sorgten die Freiburger für klare Verhältnisse. Cole Cormier vermieste Reto Berra mit seinem 1. Saisontor zum 1:5 den Shutout.

ZSC – Lausanne 1:2

Der ZSC geht auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer, Marco Bayer, leer aus. Im Spitzenkampf gegen Lausanne hatte Jesper Fröden für die Zürcher Führung in einem insgesamt behäbigen Startdrittel gesorgt. Das Mitteldrittel gehörte klar den Gästen (16:9 Schüsse), Ahti Oksanen belohnte deren Bemühungen mit dem Ausgleich in der 39. Minute. Der entscheidende Treffer fiel in Überzahl: Als Sven Andrighetto auf der Strafbank weilte, profitierte Antti Suomela von einem seltenen Fehler Simon Hrubec’.

Legende: Besonderer Moment in der Zürcher Arena Die ZSC-Anhänger hielten Transparente auf, in denen sie Marc Crawford würdigten. Der zweifache Meistertrainer war Ende Dezember aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Freshfocus/Marc Schumacher

Genf-Servette – SCL Tigers 3:2

Keine 24 Stunden ist es her, seit die beiden Mannschaften die Klingen kreuzten. Heuer gelang den Genfern die Revanche für das 0:3 im Emmental. Die Genfer überzeugten dabei mit einem starken Mitteldrittel, in dem sie drei Mal reüssierten. Das 2:3 der Gäste in der 60. Minute kam zu spät.

Ajoie – Ambri-Piotta 3:4 n.V.

Ajoie erwischte im Kellerduell einen Start nach Mass. Philip-Michael Devos (1./16.) und Julius Nättinen (8.) sorgten für eine vermeintlich komfortable 3:0-Führung. Mit einem Goalie-Wechsel konnte Luca Cereda seine Mannschaft wachrütteln, Tim Muggli verkürzte noch vor Ende des 1. Drittels. Victor Hedlund (37.) brachte die Spannung zurück in die Partie, Philippe Maillet glich in der 58. Minute aus. Dominik Kubalik sicherte den Gästen mit seinem 17. Saisontreffer in der Verlängerung den Zusatzpunkt.

