Legende: Premieren-Tor Rico Gredig freut sich sichtlich über seinen ersten National-League-Treffer. Freshfocus/Roger Albrecht

Der HC Davos schlägt chancenlose Lakers klar und nimmt die direkten Playoff-Plätze ins Visier.

Ambri verpasst es auswärts bei den ZSC Lions trotz einer Aufholjagd, den Play-In-Platz gegen unten abzusichern.

Davos – Rapperswil-Jona Lakers 4:0

Am Samstagabend in Lugano hatte Davos erst in allerletzter Minute zum 1:0-Sieg getroffen. Zuhause gegen die Lakers fiel der erste Treffer schon nach exakt einer Minute. Für Ivars Punnenovs war es in seinem zweiten Spiel im Trikot der St. Galler der zweite frühe Gegentreffer. Gegen den SCB hatte der Lette bereits nach 56 Sekunden hinter sich greifen müssen. Und besser wurde es für Punnenovs nicht. Noch vor der ersten Pause erhöhte Matej Stransky per Slapshot auf 2:0, Rico Gredig kurz vor Spielmitte mit seinem ersten National-League-Treffer auf 3:0.

Die Lakers waren auch im Schlussdrittel zu keiner Reaktion fähig. Nach den beiden Heimsiegen gegen Lausanne und Zug ist die klare Niederlage im Landwassertal in Sachen direkter Klassenerhalt ein Rückschlag. Davos rückt hingegen Lugano auf die Pelle, das mit einem Spiel mehr aktuell den 6. und damit letzten direkten Playoff-Platz besetzt.

ZSC Lions – Ambri-Piotta 5:4

Eine knappe Minute vor Schluss wurde es in Altstetten doch noch einmal spannend. Mit einem 6. Feldspieler gelang Ambri durch Laurent Dauphin der Anschlusstreffer zum 4:5. Die 53 verbleibenden Sekunden auf der Uhr reichten den Gästen allerdings nicht, um sich noch in die Verlängerung zu retten – obwohl sie 40 davon in Überzahl bestreiten konnten.

Legende: Nadelstreifen-Look Die ZSC Lions traten gegen Ambri in Retro-Shirts an. Freshfocus/Claudio Thoma

Ein Drittel lang hatte Ambri zuvor gut mitgehalten. Mit einem Ablenker und einem Powerplay-Treffer machte Michael Spacek (12./19.) für die Leventiner aus einem 0:1 ein 2:1. Die Reaktion der ZSC Lions folgte allerdings umgehend. Mit einem schönen Sololauf, bei dem er Ambri-Keeper Janne Juvonen zwischen den Schonern erwischte, glich Denis Hollenstein die Partie noch vor der ersten Pause aus. Im Mittelabschnitt verlor Ambri zunehmends den Faden. Juho Lammikko (26.) und zweimal Jesper Fröden, einmal davon in Überzahl, erhöhten letztlich vorentscheidend auf 5:2.