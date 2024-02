Legende: Lässt sich feiern Siegtorschütze Lukas Frick (Nr. 38). Freshfocus/Claudio Thoma

Der HC Lausanne hat die Woche mit dem Punktemaximum abgeschlossen. Die Waadtländer feierten in Davos den 3. Sieg in Folge. Davos musste derweil nach 4 Erfolgen in Serie wieder einmal als Verlierer vom Eis. Das siegbringende 2:1 erzielte in der 56. Minute Lukas Frick, der zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich war. Somit endete auch das 4. Saisonduell der beiden Teams mit einem Tor Unterschied und zum 3. Mal behielt der LHC die Oberhand.

Nach einem torlosen 1. Abschnitt verschliefen die Davoser den Start ins Mitteldrittel. Das rächte sich. Der schwedische Verteidiger Lawrence Pilut brachte die Waadtländer in der 24. Minute mit seinem 5. Saisontreffer in Führung. Mehr als der Ausgleich durch Joakim Nordström (46.) gelang dem HCD trotz guter Chancen nicht.

Lausanne rückt näher an Zug heran

Die auf Rang 4 klassierten Lausanner weisen noch einen Rückstand von 3 Punkten auf den sich einem Tief befindenden drittplatzierten EV Zug auf. Die Davoser sind weiterhin auf Platz 7, liegen bei einem Spiel weniger 3 Zähler hinter den punktgleichen Lugano (5.) und Bern (6.).