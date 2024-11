Legende: Für den guten Zweck Die Lakers-Fans deckten das Eis nach Nardellas Treffer zum 1:0 mit Plüschtieren ein. Freshfocus/Thomas Oswald

Mit nur zwei Siegen aus den letzten acht Spielen trat Lugano die Reise an den Obersee an. Die Tessiner präsentieren sich auf fremdem Eis in dieser Saison besonders schwach. Nur sieben Punkte sammelte man auswärts bisher. Bei dieser Ausbeute bleibt es auch nach dem Gastspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

Zwar drückte Lugano in den Schlussminuten auf das 1:1 und durfte dabei ein drittes Mal in Überzahl ran, doch auch dieses Powerplay verstrich ohne Torerfolg. Stattdessen entschieden die Gastgeber die Partie mit zwei Empty-Nettern definitiv zu ihren Gunsten. Grossen Anteil am Sieg hatte Ivars Punnenovs, der mit ingesamt 32 Paraden einen starken Abend einzog und seinen ersten Shutout in dieser Saison bejubeln durfte.

Lakers zuhause eine Macht

Der Führungstreffer der Lakers war auf das Konto von Bobby Nardella (16.) gegangen. Der 28-jährige Amerikaner – am Freitag noch überzähliger Ausländer – traf in seinem sechsten Spiel für die Lakers zum zweiten Mal.

Der Heimsieg der Lakers ist insofern nicht überraschend, als dass die St. Galler in dieser Spielzeit vor heimischem Publikum die grosse Mehrheit ihrer Punkte eingefahren haben. Auswärts sind sie hingegen ähnlich bescheiden unterwegs wie die Tessiner.