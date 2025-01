Legende: Der Torschütze zum 2:0 Sven Senteler. Daniela Frutiger/Freshfocus

Der EV Zug kommt in neuen Jahr immer besser in Fahrt. Die Zentralschweizer bezwangen den EHC Biel vor Heimpublikum souverän mit 4:1 und feierten den 3. Sieg in Folge. Während Zug damit auf den 5. Rang vorrückt, bleiben die Seeländer in der Fremde glücklos. Für Biel war es die bereits 7. Auswärtsniederlage in Serie.

Die Zuger waren gegen die Gäste über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und führten nach einem dominanten Startdrittel verdient mit 2:0. Lukas Bengtsson nach perfekter Vorlage von Captain Jan Kovar (8.) sowie Sven Senteler nach einem Abpraller (13.) hatten für die Zentralschweizer getroffen.

Kein Zittern

Der EVZ führte auch im Mittelabschnitt die feinere Klinge, das einzige Tor im 2. Drittel ging aber auf das Konto der Bieler. Nach einem Fehler von Zug-Verteidiger Leon Muggli zog Anthony Greco alleine auf Tim Wolf zu und erwischte den Torhüter zwischen den Beinen.

Trotz lange knappem Spielstand blieb Zug das Zittern in der Schlussphase erspart. Biel kam kaum einmal gefährlich vors gegnerische Tor und erlitt in der 55. Minute endgültig Schiffbruch. Erst erhöhte Grégory Hofmann auf 3:1 (55.), ehe Kovar mit einem Empty Netter für das Schlussresultat besorgt war (58.).

National League