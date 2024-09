Legende: Neu wird wieder früher angefeuert Die Abendpartien am Sonntag entfallen, dafür wird ab 15:45 Uhr gespielt. Marusca Rezzonico/freshfocus

140 Tage sind seit dem 10. Meistertitel für die ZSC Lions vergangen, wenn am Dienstag mit 6 Partien die neue National-League-Saison beginnt. Beendet wird die Regular Season mit zwei Vollrunden am 27. Februar und 1. März 2025.

Wie in den letzten beiden Jahren kämpfen auch heuer wieder 14 Teams um Play-Ins (ab 4. März 2025), Playoffs (ab 13. März) und den Meistertitel (Playoff-Final ab 15. April) – und auch sonst bleibt in der Liga im Vergleich zu den letzten Jahren vieles gleich. Das ist dagegen neu:

07:27 Video Archiv: Alles zum ZSC-Titel 2024 Aus Sportflash vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 27 Sekunden.

Keine Sonntagsspiele am Abend mehr

Wer sich bereits mit dem National-League-Spielplan befasst hat, hat es bemerkt: Am Sonntag finden zwar immer noch Spiele statt, jedoch nicht mehr am Abend. Jeder Klub trägt stattdessen mindestens eine Heimpartie am Sonntagnachmittag um 15:45 Uhr aus, die unter dem Motto «für Familien und Kinder» steht. Die bisherigen (TV-)Spiele vom Sonntagabend finden neu grösstenteils am Donnerstagabend statt.

Play-In: die Tore zählen

Die letzten beiden Playoff-Tickets werden seit letzter Saison bekanntlich im Play-In-Modus vergeben. Neu werden die 3 Play-In Serien (Rang 7 vs. 8 und Rang 9 vs. 10 sowie Verlierer Serie 1 vs. Sieger Serie 2) im Format «Aggregate Score» entschieden. Das bedeutet, dass die Tore aus dem Hinspiel im Rückspiel berücksichtigt werden.

Sprich, wenn das Team auf Rang 7 im Heimspiel mit 4:1 gewinnt, muss das Team auf Rang 8 im Rückspiel mit ebenfalls mit mindestens 3 Toren Unterschied gewinnen, damit es zu einer Verlängerung kommt. Gewinnt das Team auf Rang 8 das Rückspiel höher, ist es qualifiziert. Gewinnt es mit nur zwei Toren oder weniger Unterschied, geht die Serie verloren. Den Auswärtstoren kommt dabei kein besonderer Stellenwert zu, sprich ein 3:1 ist gleichbedeutend mit einem 5:3 (je 2 Tore Unterschied).

Der Halsschutz ist jetzt obligatorisch

Nach dem Unfalltod von Adam Johnson im Oktober 2023 führten der Internationale Eishockeyverband und einzelne Ligen das Halsschutz-Obligatorium bereits ein. In der Schweiz verzichtete man vorerst noch darauf – ab dieser Saison ist der Halsschutz jedoch auch in der National League Pflicht.