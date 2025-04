In der Playoff-Finalserie sind Matchtickets so begehrt wie sonst nie in der Saison. Wer was bekommt, ist meist geregelt.

Der Playoff-Final in der National League zwischen Lausanne und den ZSC Lions tritt in die entscheidende Phase. Die Zürcher führen nach 3 Spielen mit 2:1 und können sich am Dienstagabend in Altstetten mit einem Sieg 3 Meisterpucks erspielen. Die Partie ist ausverkauft. Wenige Minuten nach Start des Vorverkaufs am Montag letzter Woche waren die verfügbaren Tickets vergriffen.

Von den 12'000 Plätzen in der Swiss Life Arena sind 9000 Sitze von Saisonkarten-Inhabern resp. -Inhaberinnen belegt. Abzüglich Sponsoren-Tickets und einem Kontingent für «Family & Friends» der Spieler kommen nicht viel mehr als 2000 Billette in den freien Verkauf.

25 Tickets für die Mannschaft bei Auswärtsfahrten

Die Anzahl der Tickets für Spieler und Staff ist bei den Klubs klar geregelt – auch bei den Auswärtsspielen, wo das Kontingent freilich viel kleiner ist für die Gastmannschaft. In der laufenden Finalserie fallen nur 50 Tickets für das Auswärtsteam ab.

Wie diese beim ZSC unter den Interessenten verteilt werden, erklärt Sandro Frei, Medienchef bei den Zürchern, so: «Die Hälfte der Tickets geht an die Mannschaft, die andere Hälfte an die Mitarbeitenden. So ist das fair aufgeteilt.»

An den 50 Tickets kann nicht mehr geschraubt werden

Diese 50 Tickets pro Gastteam je Match sind in dieser Serie übrigens von der National League geregelt worden. Dies deshalb, weil es auch schon vorgekommen ist, dass während einer Serie die beiden Mannschaften der jeweils anderen Equipe weniger Billette zur Verfügung stellten. Zum Beispiel dann, wenn auf dem Eis etwas vorgefallen oder wenn man in der Serie in Rückstand geraten war.

