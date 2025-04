Legende: Jubeln vor vollen Rängen Die Lausanne-Spieler nach dem Einzug in den Final. Keystone/Til Bürgy

Vor einem Jahr musste sich Lausanne im Playoff-Final der National League im entscheidenden 7. Spiel in Zürich geschlagen geben. Nun bietet sich den Waadtländern wieder die Chance, den Traum vom ersten Meistertitel in der Klubgeschichte zu verwirklichen. Und dies wieder gegen die ZSC Lions. Nur: Anders als im letztjährigen Final geniesst nun Lausanne das Heimrecht.

Es ist ein Vorteil, der sich in dieser eng erwarteten Finalserie als Zünglein an der Waage herausstellen könnte. 2024 gewann nämlich stets das jeweilige Heimteam. Und auch in den diesjährigen Playoffs konnte Lausanne bereits reichlich vom Heimvorteil zehren. Sowohl der Viertelfinal gegen die SCL Tigers als auch der Halbfinal gegen Freiburg ging nämlich über die volle Distanz. Beide Male setzte sich der Quali-Sieger in Spiel 7 klar durch.

Der Playoff-Final Box aufklappen Box zuklappen Dienstag, 15.4.: Spiel 1 in Lausanne

Donnerstag, 17.4.: Spiel 2 in Zürich

Samstag, 19.4.: Spiel 3 in Lausanne

Dienstag, 22.4.: Spiel 4 in Zürich

Donnerstag, 24.4.: evtl. Spiel 5 in Lausanne

Samstag, 26.4.: evtl. Spiel 6 in Zürich

Dienstag, 29.4.: evtl. Spiel 7 in Lausanne

«Fühlen uns sehr, sehr gut»

Unmittelbar nach dem Finaleinzug fand auch Verteidiger Joël Genazzi lobende Worte für das Lausanner Publikum: «Es gibt uns so viel Energie.» Darauf dürfte das Team von Trainer Geoff Ward auch gegen Zürich angewiesen sein. Im Vergleich zum ZSC haben die Waadtländer nämlich drei Spiele mehr in den Beinen, zudem musste man bereits dreimal in die Verlängerung. Die Partien der Zürcher endeten derweil immer nach 60 Minuten.

Von allfälliger Müdigkeit wollte Genazzi nach dem 5:1-Sieg gegen die Freiburger denn auch nichts wissen. Schon Langnau und Gottéron hätten gedacht, dass man müde sei. «Es ist alles im Kopf. Wir fühlen uns sehr, sehr gut», sagte der 37-Jährige.

Jüngere Geschichte spricht für Lausanne

Neu dürfte für Lausanne neben dem Heimvorteil auch der gestiegene Druck sein. Waren die Waadtländer im letzten Jahr erstmals überhaupt seit Einführung der Playoffs 1986 im Final, gehen sie heuer als Quali-Sieger in die Serie und verfolgen seit Saisonstart das Ziel des Premierentitels.

Mit dem Druck, dass als Quali-Sieger eigentlich nur der Titel gut genug ist, konnten die Mannschaften der National League in den letzten Jahren allerdings gut umgehen. Die letzten 5 Meister waren nämlich immer die besten Teams aus der Regular Season. Diese Serie will Lausanne fortsetzen.

National League