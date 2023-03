Legende: Grosse Erleichterung Die Saison des SC Bern findet ihre Fortsetzung. Claudio De Capitani/freshfocus

Bern bezwingt Kloten im entscheidenden Pre-Playoff-Spiel zuhause mit 5:0.

Damit entscheidet der SCB die Best-of-3-Serie mit 2:1 für sich und qualifiziert sich als letztes Team für die Playoffs.

Im Viertelfinal bekommt es Bern ab kommendem Dienstag mit dem Quali-Zweiten Biel zu tun.

Wie lauten die Playoff-Paarungen? Hier geht's zur Übersicht.

Das Playoff-Tableau in der National League ist komplett: Nach Genf, Biel, Rapperswil-Jona, den ZSC Lions, Davos, Zug und Lugano hat sich Bern das letzte Ticket für die finale Phase im Kampf um den Meistertitel gesichert. Der SCB verhinderte das vorzeitige Saisonende mit einem 5:0-Sieg im entscheidenden Pre-Playoff-Spiel gegen Kloten.

Doppelschlag als Basis

Nach einem torlosen Startdrittel übernahm Bern im Mittelabschnitt klar die Initiative. Die Offensivbemühungen trugen erstmals Früchte, als Romain Loeffel in der 22. Minute ein öffnendes Zuspiel von Oscar Lindberg gekonnt in der rechten oberen Ecke zum 1:0 versenkte.

Ebendieser Loeffel liess seine Klasse kurz darauf ein zweites Mal aufblitzen. Der Verteidiger bediente den im Slot stehenden Thierry Bader mit einem harten Zuspiel von der blauen Linie. Bader nutzte das Überraschungsmoment und lenkte die Scheibe unhaltbar für Kloten-Goalie Juha Metsola in die Maschen. Zwischen dem 1:0 und dem 2:0 waren nur 113 Sekunden vergangen.

Im Schlussdrittel verwaltete Bern den Vorsprung ohne grössere Probleme. Kloten warf in den Schlussminuten alles nach vorne, blieb dabei jedoch glücklos. Auf der anderen Seite machten Colton Sceviour und Chris DiDomenico in der 58. Minute mit ihren Treffern ins leere Tor alles klar. Kurz darauf reihte sich auch noch Benjamin Baumgartner unter die Torschützen (59.).

Big Save von Wüthrich

Der Start in die Partie war aus Klotener Sicht noch vielversprechend gewesen. Hinten liessen die Flughafenstädter nicht allzu viel zu und vorne kamen sie kurz vor der ersten Pausensirene zur goldenen Chance, in Führung zu gehen.

Nach einem leichtsinnigen Scheibenverlust von Chris DiDomenico standen plötzlich zwei Klotener alleine vor Philip Wüthrich. Der SCB-Goalie liess sich von der Kombination des Duos Dario Meyer und Marc Marchon nicht aus der Ruhe bringen und bewahrte Bern mit einem Big Save vor dem Rückstand.

So geht's weiter

Während sich der tapfer kämpfende Aufsteiger Kloten nach einer beeindruckenden ersten Saison zurück im Oberhaus in die Ferien verabschiedet, geht es für den SCB bereits am Dienstag weiter. Dann treten die «Mutzen» in Spiel 1 des Playoff-Viertelfinals beim EHC Biel an.