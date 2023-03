Lugano schlägt Fribourg-Gottéron im 2. Spiel der Pre-Playoffs 2:0 und schafft den Einzug in die Playoff-Viertelfinals (ab kommendem Dienstag).

Gegner in den Playoffs ist Qualifikationssieger Genf.

Kloten feiert gegen den SC Bern einen 4:1-Erfolg und gleicht in der Best-of-3-Serie zum 1:1 aus.

Lugano – Freiburg 2:0 (Serie 2:0)

Lugano hat die Saison von Fribourg-Gottéron überraschend früh beendet. Die Tessiner, die nur mit Ach und Krach den Sprung in die Pre-Playoffs geschafft hatten, entschieden auch das zweite Duell und damit die Best-of-3-Serie für sich. Im Playoff-Viertelfinal treffen die «Bianconeri» nun auf Quali-Sieger Genf.

Dass es für Freiburg ums Abwenden des Saisonendes ging, wurde spät sichtbar. Mit einem 0:1-Rückstand attackierten die «Drachen» erst in der Schlussphase und drückten vor allem in der Schlussviertelstunde auf den Ausgleich. Dank einem starken Mikko Koskinen im Tor und cleverer Defensivarbeit blieben diese Bemühungen ohne Erfolg.

Legende: Jubel im Tessin Für den HC Lugano geht die Saison weiter. Keystone/SAMUEL GOLAY

Troy Josephs hatte die Gastgeber nach 35 Minuten in Führung gebracht. Er stand im Powerplay nach einem Abpraller von Reto Berra goldrichtig. Die Freiburger taten sich lange schwer damit, das Spieldiktat an sich zu reissen. Als dann Markus Granlund in der Schlussminute die Scheibe im leeren Freiburger Tor versorgte, war die Messe endgültig gelesen.

Kloten – Bern 4:1 (Serie: 1:1)

Derweil zeigte Kloten gegen Bern nach der 1:5-Schlappe vom Dienstag eine starke Reaktion. Die Flughafenstädter traten von Anfang an deutlich körperbetonter auf und machten Bern das Leben schwer. Nach dem torlosen Startdrittel machte allerdings auch Chris DiDomenico dem eigenen Team das Leben schwer.

Der Kanadier erhielt nach einem Ellbogencheck eine Fünfminuten-Strafe (ohne Restausschluss), was Kloten gnadenlos auszunutzen wusste. David Reinbacher und Jonathan Ang brachten das Heimteam in der 24. Minute innert 51 Sekunden 2:0 in Führung.

Bern konnte 5 Minuten später – ebenfalls im Powerplay – reagieren: Dominik Kahun stocherte den Puck zum Anschlusstreffer über die Linie. Im emotionsgeladenen Schlussdrittel (14 Zweiminuten-Strafen) war es Axel Simic 10 Minuten vor dem Ende, der für die Entscheidung sorgte. Der letzte Treffer durch Dario Meyer fiel ins leere Tor.

Damit kommt es am kommenden Samstag in Bern zum Showdown um den letzten Platz in den Playoff-Viertelfinals. Gegner wird der EHC Biel sein.