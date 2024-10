Legende: Lieferten sich ein packendes Duell Der EHC Kloten und der EV Zug. Keystone/Patrick B. Kraemer

In den National-League-Spielen vom Dienstag übernimmt Kloten dank einem 4:3-Heimsieg gegen Zug die Tabellenführung.

Die ZSC Lions gewinnen das Spitzenspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers 4:3 n.P.

Lugano muss bei den SCL Tigers die zweite Saisonniederlage einstecken.

Siege feiern Ambri, Genf, Lausanne und Bern.

Kloten – Zug 4:3

Mit Kloten und Zug trafen zwei Mannschaften aufeinander, die am Samstag Niederlagen hatten einstecken müssen. Im Direktduell lieferten sich die Zürcher und die Zentralschweizer einen spektakulären Schlagabtausch. Nach einem 1:1 zur ersten Pause gingen die Klotener dank dem fünften Saisontor von Miro Aaltonen in der 36. Minute in Führung. Im Schlussdrittel überschlugen sich dann die Ereignisse. Elia Riva (44.) und Lukas Bengtsson (46.) drehten zunächst die Partie für den tonangebenden EVZ. Kloten bewies aber einmal mehr in dieser Saison grosse Qualität. Topskorer Sami Niku (53.) und Nicholas Steiner (55.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine neuerliche Wende. Die knappe Führung brachten die Gastgeber über die Zeit und durften sich dank dem Sieg über die erste Tabellenführung seit Oktober 2013 freuen.

ZSC Lions – Lakers 4:3 n.P.

Die ZSC Lions zeigten eine Reaktion auf ihre erste Saisonniederlage vom vergangenen Samstag gegen Fribourg-Gottéron. Im Spitzenspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers lag der Meister lange mit 0:1 im Hintertreffen. Nicolas Baechler, Derek Grant und Dean Kukan verwandelten dann den Rückstand bis zur 49. Minute in eine 3:1-Führung. Die St. Galler Gäste kämpften sich aber noch einmal zurück. Sandro Zangger und Yannick Lennart Albrecht erzwangen die Verlängerung. Nach einer torlosen Overtime avancierte Sven Andrighetto mit zwei verwandelten Penaltys zum Mann des Spiels auf Seiten der Lions. Für die Lakers war es nach vier Siegen zum Saisonstart die dritte Niederlage in Folge.

SCL Tigers – Lugano 2:1 n.V.

Die Zeit des HC Lugano an der Tabellenspitze währte nur gerade einen Spieltag. Bei den SCL Tigers kassierten die Tessiner die zweite Saisonniederlage. Die Emmentaler konnten derweil zum ersten Mal in dieser Spielzeit zwei Partien in Folge gewinnen. Die Luganesi führten dank eines Treffers von Mark Arcobello in der 6. Minute lange mit 1:0. Erst in der 48. Minute gelang den stark aufspielenden Gastgebern durch Flavio Schmutz der Ausgleich. In der Verlängerung avancierte Vili Saarijärvi zum Matchwinner. Der Finne traf nach 95 Sekunden zum Sieg.

Ambri – Davos 2:1 n.V.

Der gute Davoser Lauf mit zwei Siegen in Serie fand in Ambri ein Ende. Die Leventiner rehabilitierten sich ihrerseits für die 0:4-Pleite vom letzten Samstag in Bern. Yannick Frehner brachte den HCD in der 35. Minute in Führung, Tim Heed glich nur zwei Minuten später für Ambri aus. Auch in dieser Partie musste die Verlängerung die Entscheidung bringen. Dort war es André Heim, der dem Heimteam nach 3:49 Minuten den Zusatzpunkt sicherte.

Freiburg – Genf 2:3

Nach einem schwachen Saisonstart kommt Genf-Servette langsam in Fahrt. Bei Fribourg-Gottéron fuhren die Genfer den zweiten Sieg nacheinander ein. In einem hart umkämpften Spiel verwandelten die Freiburger einen 0:1-Rückstand dank Marcus Sörensen und Lucas Wallmark zunächst in eine 2:1-Führung. Im Schlussdrittel waren es dann die Finnen in den Reihen der Genfer, die der Partie eine weitere Wende gaben. Teemu Hartikainen in Überzahl (46.) und Markus Granlund (54.) sicherten ihrer Mannschaft den knappen Sieg.

Ajoie – Bern 0:5

Nach zwischenzeitlich vier Niederlagen in Folge hatte der SC Bern zuletzt beim 4:0-Heimsieg gegen Ambri-Piotta in die Erfolgsspur zurückgefunden. Den Schwung nahm das Team von Trainer Jussi Tapola auch in das Gastspiel bei Schlusslicht Ajoie mit. Patrick Nemeth und Romain Loeffel sorgten gegen die weiterhin punktelosen Jurassier im Startdrittel für eine 2:0-Führung. Nach weiteren Treffern durch Marco Lehmann und Marc Marchon in Überzahl war die Partie nach 35 Minuten entschieden. Adam Reideborn im SCB-Tor feierte seinen zweiten Shutout in Folge.

Lausanne – Biel 2:1 n.P.

Die Lausanner steuerten gegen die Bieler dank einem frühen Tor von Antti Suomela auf den dritten Sieg de suite zu. 18 Sekunden vor Schluss erzwang Biels Lias Andersson im Powerplay aber noch die Verlängerung. Die Entscheidung fiel schliesslich im Shootout. Théo Rochette und Ahti Oksanen trafen für Lausanne, für Biel war einzig Gaëtan Haas erfolgreich.