Legende: Hart umkämpft Das Duell zwischen Bern und dem ZSC wurde erst im Penaltyschiessen entschieden. Keystone/Peter Klaunzer

Der ZSC setzt sich in der dritten Runde der National League beim SCB mit 3:2 n.P. durch und übernimmt die Tabellenspitze.

Punktgleich mit dem Meister sind die Rapperswil-Jona Lakers dank einem 2:1 n.V. gegen Freiburg. Zug schlägt die Tigers klar.

Biel (4:1 gegen Ajoie), Davos (3:2 n.V. gegen Genf-Servette) und Ambri-Piotta (3:2 n.P. gegen Kloten) feiern die ersten Saisonsiege.

Lausanne kassiert beim 2:4 zuhause gegen Lugano die erste Niederlage.

SC Bern – ZSC Lions 2:3 n.P.

Der Meister gewinnt auch sein 3. Spiel und ist neuer Leader. In der 15. Minute hatte Chris Baltisberger die Zürcher mit seinem 1. Saisontreffer in Führung gebracht, das 1:1 durch Marco Lehmann (23.) sah er von der Strafbank. Kurz nach Dominik Kahuns Pfostenschuss (48.) konnte der SCB nach einem kapitalen Fehlpass Vinzenz Rohrers das Spiel drehen. Rohrer machte nur zwei Minuten später (53.) seinen Fehler wieder gut und glich aus kurzer Distanz aus. In der Verlängerung traf der SCB trotz zwei Minuten Überzahl nicht. Im Penaltyschiessen traf kein SCB-Akteur, aber drei vom ZSC.

Freiburg – Lakers 1:2 n.V.

Bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison durfte sich Rapperswil-Jona über einen Sieg nach Verlängerung freuen. Die Lakers lagen auswärts bei Fribourg-Gottéron nach einem Gegentreffer durch Marcus Sörensen in der 33. Minute lange im Hintertreffen. In der 52. Minute gelang Fabian Meier der Ausgleich. In der Overtime war es dann Philip Holm, der 20 Sekunden vor Schluss zum Sieg der Gäste traf. Die Freiburger müssen sich nach der zweiten Niederlage über ihre Effizienz ärgern. Von 40 Abschlüssen konnten sie nur gerade einen im Tor von Ivars Punnenovs unterbringen.

Zug – SCL Tigers 6:2

Mit je einem Doppelpack avancierten die EVZ-Neuzugänge Daniel Vozenilek und Mike Künzle zu den Matchwinnern für das Heimteam. Die Zuger waren durch einen Ablenker von Lino Martschini nach einem Schuss von Tobias Geisser bereits nach 4 Minuten in Führung gegangen. Nach 13 Minuten feierte Vozenilek seine Torpremiere für den EVZ. Der tschechische Neuzugang war von Captain Jan Kovar herrlich freigespielt worden. Im Schlussabschnitt traf dann Künzle doppelt (42./49.), ehe Vozenilek und Fabrice Herzog endgültig für die Entscheidung sorgten (58./59.) Zuvor hatten die Tigers zweimal in Überzahl verkürzen können (46./56.).

Audio Künzle: «Ich habe mir viel vorgenommen» 01:21 min Bild: Freshfocus/Daniela Frutiger abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Biel – Ajoie 4:1

Beim noch punktelosen EHC Biel kam Torhüter Luis Janett zuhause gegen den HC Ajoie zu seinem Debüt für die Seeländer. Der 24-Jährige musste sich im Kellerduell gegen das Schlusslicht aus dem Jura nur in der 44. Minute von Marco Pedretti bezwingen lassen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Bieler bereits mit 2:0. Lias Andersson hatte das Heimteam in der 22. Minute in Überzahl in Führung geschossen. Toni Rajala erhöhte nur 30 Sekunden später. Mehr als Pedrettis Ehrentreffer liess Janett nicht zu. Elvis Schläpfer und Viktor Lööv machten im Schlussdrittel den Bieler Sieg perfekt.

Davos – Genf 3:2 n.V.

Im Duell zweier noch siegloser Teams feierte Davos gegen Genf-Servette einen verdienten Erfolg. Die Bündner mussten trotz mehr Spielanteilen allerdings den Umweg über die Verlängerung nehmen. Dort gelang Julius Honka nach 22 Sekunden der erlösende Siegtreffer. Zuvor hatten die Genfer die Partie nach einem 0:1-Rückstand vorübergehend gedreht. Filip Zadina glich für den HCD in der 52. Minute aus.

Ambri – Kloten 3:2 n.P.

Am Freitag hatte Ambri-Piotta den ersten Saisonsieg nur knapp verpasst. Gegen die ZSC Lions mussten die Leventiner kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen, schliesslich setzte es die zweite Overtime-Niederlage ab. Im Heimspiel gegen Kloten erging es Ambri zunächst nicht besser. Nach einer 2:0-Führung dank Toren von Eric Manix Landry und Jesse Virtanen im Startdrittel mussten die Gastgeber einmal mehr noch in die Verlängerung. Nicholas Steiner und Sami Niku hatten für Kloten im letzten Abschnitt ausgeglichen. Immerhin behielten die Tessiner dieses Mal im Penaltyschiessen das bessere Ende für sich.

Lausanne – Lugano 2:4

Nach sechs Punkten aus zwei Spielen hat auch Lausanne erstmals Punkte abgeben müssen. Dem Playoff-Finalisten der letzten Saison wurde im Heimspiel gegen Lugano ein katastrophaler Start ins Schlussdrittel zum Verhängnis. Innerhalb von 45 Sekunden machten Daniel Carr und Michael Joly aus einem 1:1 ein 3:1 für die Tessiner. Von Selbstvertrauen nach einem perfekten Saisonstart war bei Lausanne nicht viel zu spüren. Nach dem frühen Führungstreffer durch Ahti Oksanen waren die Waadtländer den Luganesi klar unterlegen. In der ganzen Partie schossen sie nur gerade 17 Mal auf das Tor von Joren van Pottelberghe.

Riat verlängert bei Lausanne Box aufklappen Box zuklappen Lausanne bindet Damien Riat längerfristig. Der Schweizer Internationale, der im Sommer 2021 zu den Waadtländern gestossen ist, hat seinen Vertrag für fünf weitere Jahre verlängert. Der 27-jährige Stürmer spielt demzufolge bis zum Ende der Saison 2029/30 für Lausanne.