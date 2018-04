Wegen externer Grossanlässe im Hallenstadion kommt es zu Anpassungen in der Serie zwischen Lugano und den ZSC Lions.

Die Partien 3 und 4 des Playoff-Finals werden um einen Tag vorverschoben und finden neu am Montag, 16. April, und Mittwoch, 18. April, statt. Die möglichen Spiele 6 und 7 würden am Mittwoch, 25. April, sowie am Freitag, 27. April, durchgeführt. Die Anspielzeiten (20.15 Uhr) bleiben gleich.

Die Playoff-Final-Serie zwischen Lugano und den ZSC Lions beginnt am Donnerstag in der Resega.