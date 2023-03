Legende: Das letzte Tor in einer einseitigen Serie La Chaux-de-Fonds Loïc In-Albon bejubelt mit seinen Teamkollegen seinen Treffer zum 2:0. Keystone/Alessandro Della Valle

La Chaux-de-Fonds steht in der Ligaqualifikation: Die Neuenburger sind nach einem 2:0 über Olten in Spiel 4 des Playoff-Finals Meister der Swiss League.

Im Playout der National League herrscht derweil wieder Gleichstand: Dank eines 2:1 über die Tigers gleicht Ajoie in der Serie zum 2:2 aus.

Olten – La Chaux-de-Fonds 0:2 (Serie 0:4)

La Chaux-de-Fonds hat im Playoff-Final der Swiss League den Sweep gegen Olten perfekt und den Sack zugemacht. Im 4. Spiel setzten sich die Neuenburger auswärts 2:0 durch. Den Unterschied machten die Gäste jeweils im Powerplay. Daniel Carbis belohnte seine Farben für ein starkes Startdrittel mit dem 1:0 (18.), Loïc In-Albon doppelte nach (28.). La Chaux-de-Fonds ist zum ersten Mal seit 1996 wieder Meister in der zweithöchsten Eishockey-Liga und kämpft in der Ligaqualifikation damit entweder gegen die SCL Tigers oder Ajoie um den Aufstieg in die National League. Los geht es unabhängig von der Dauer der Serie im National-League-Playout am Donnerstag, 30. März.

Ajoie – SCL Tigers 2:1 (Serie 2:2)

Alles wieder offen im National-League-Playout: Ajoie bestätigte das Break vom Samstag in Langnau zuhause mit einem knappen 2:1-Erfolg und reduzierte die Best-of-7-Serie damit auf ein Best-of-3. Kevin Bozon brachte die Jurassier bereits in der 5. Minute in Führung. Eine Sekunde vor Drittelsende gelang Harri Pesonen der Ausgleich. Obwohl die Emmentaler das Zepter in der Folge an sich rissen, war es Jonathan Hazen, dem bereits in der 23. Minute das Game-Winning-Goal gelang. Im Schlussabschnitt drückten die Tigers vehement auf das 2:2. Tim Wolf im Ajoie-Tor wehrte aber 15 weitere Schüsse (insgesamt 40 Paraden) ab.