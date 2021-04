Der Finne Antti Törmänen kehrt als Trainer des EHC Biel an die Bande zurück.

Legende: Traut sich die Arbeit an der Bande wieder zu Antti Törmänen. Keystone

Ende Juli des letzten Jahres zog sich Antti Törmänen wegen einer Gallenblasenkrebs-Erkrankung vom Trainerjob zurück. Biel suchte im letzten Juli eine Übergangslösung für Törmänen und fand diese einen Monat später in der Person von Lars Leuenberger.

Mit Leuenberger als Headcoach kam der EHC Biel diese Saison in der Qualifikation auf Platz 7 und scheiterte anschliessend in den Pre-Playoffs überraschend an den Rapperswil-Jona Lakers.

Leuenberger muss wieder gehen

Weil sich Antti Törmänen zutraut, in seinen Job zurückzukehren, muss Leuenberger den EHC Biel wieder verlassen. Gemäss Medienmitteilung des EHCB vom frühen Dienstagmorgen befindet sich der 50-Jährige nach abgeschlossener Krebstherapie noch bis Ende Juli in der letzten Phase seiner Rehabilitation.

Törmänens Rückkehr erfolge auf den Start des Eistrainings Anfang August. Der Finne steht seit Dezember 2017 im Seeland unter Vertrag, das neue Arbeitspapier läuft für eine weitere Saison bis Ende April 2022.