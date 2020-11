Die Swiss Hockey League passt nach den vielen Verschiebungen wegen Corona-Quarantänen den Spielplan ab Dezember an.

Vorläufig keine Samstagsspiele mehr in der National League

Legende: Werden nur noch vereinzelt am Samstag im Einsatz stehen Genfs Daniel Winnik und die Ambri-Spieler Benjamin Conz und Cedric Hächler. Keystone

Nachdem mittlerweile jedes der zwölf Teams der National League mindestens einmal in Quarantäne musste, sah sich die Liga gezwungen, den Spielplan anzupassen, um zumindest zu versuchen, die Qualifikation wie vorgesehen bis am 22. März zu beenden.

Dabei konzentriert man sich auf die Spieltage Dienstag und Freitag, um die Anzahl der nötigen Verschiebungen zu reduzieren, wenn ein Team in Quarantäne muss.

Mehr Spiele in der Altjahrswoche

Aus diesem Grund sind bis am 20. Februar mit Ausnahme des 2. Januar an Samstagen keine Spiele mehr angesetzt. Die Absage des Spengler Cups ermöglicht es ausserdem, am 27., 28. und 30. Dezember mehrere Spiele anzusetzen.

Weiter sollen an den Sonntagen des 10., 17., 24. und 31. Januar weitere verschobene Spiele nachgeholt werden.