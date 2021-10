Es hätte das Topspiel der Dienstagabend-Runde sein sollen: Die Begegnung zwischen dem HC Davos (3.) und Schweizer Meister EV Zug (4.). Nun musste die Partie kurzfristig auf den 16. November verschoben werden. Der Grund: Bei den Zentralschweizern ist es zu mehreren positiven Corona-Fällen gekommen.

Nach Schnelltests auch PCR-Tests durchgeführt

Nach dem Heimspiel in der Champions Hockey League vom letzten Mittwoch gegen Red Bull München (1:6) wurden bei den Gästen zahlreiche Spieler und Betreuer positiv auf Corona getestet. «Obwohl beim EVZ das ganze Team inklusive Staff zu 100 Prozent geimpft ist, wurden am Montag 2 Team-Mitglieder mit mässigen Symptomen positiv getestet», so der Verband in seiner Mitteilung weiter.

Bei am Dienstagmorgen durchgeführten Schnelltests ist ein weiterer Akteur positiv getestet worden. Weitere Spieler hätten leichte Symptome gezeigt, so dass der EVZ beim ganzen Team zusätzlich noch PCR-Tests durchführen liess. Die Resultate werden spätestens am Mittwochmorgen erwartet.

