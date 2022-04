HCD-Verteidiger Nygren muss noch zweimal zuschauen

Magnus Nygren wird für seinen Check gegen den Kopf von Lakers-Spieler Sandro Forrer in der 21. Minute des 4. Spiels der Playoff-Viertelfinal-Serie mit 3 Spielsperren bestraft. Der schwedische Verteidiger des HC Davos wird damit am Montag in der 6. Partie in Davos zuschauen müssen. Auch in einer allfälligen «Belle» am Mittwoch in Rapperswil-Jona würde Nygren fehlen. Eine Spielsperre hat der 31-Jährige bereits abgesessen. Zudem wird Nygren mit einer Busse von 5400 Franken belegt.