Legende: Fehlt dem SCB in den nächsten 3 Spielen Chris DiDomenico. Urs Lindt/freshfocus

Bern muss 3 Spiele auf DiDomenico verzichten

Chris DiDomenico wird zur Kasse gebeten. Der kanadische Stürmer des SC Bern muss eine Busse über 5300 Franken bezahlen, weil er am 5. November im Spiel gegen die ZSC Lions einen Schiedsrichter zu Fall brachte. Zudem wurde DiDomenico für 3 Partien gesperrt. Er fehlt dem SCB damit gegen Freiburg (19.11.), Lugano (20.11.) und Genf-Servette (25.11.).

Die Szene zwischen DiDomenico und dem Schiedsrichter

Biels Froidevaux tritt Ende Saison zurück

Etienne Froidevaux hat seinen Rücktritt per Ende Saison angekündigt. Der 33-jährige Stürmer des EHC Biel absolvierte 16 Spielzeiten in der höchsten Schweizer Liga, insgesamt kommt er auf über 800 Partien in der National League für Bern, Langnau, Lausanne und Biel. Auch für das Nationalteam lief Froidevaux 39 Mal auf.

Luganos Fatton wechselt leihweise zum EVZ

Zug hat auf den verletzungsbedingten Ausfall seines Backup-Goalies Luca Hollenstein reagiert. Bis zum Jahresende stösst Thibault Fatton von Liga-Konkurrent Lugano zum amtierenden Meister. Der 21-Jährige kam in der laufenden Saison erst einmal in der National League zum Einsatz, 5 Mal hütete Fatton das Tor der Ticino Rockets in der Swiss League.