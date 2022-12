Legende: Nicht mehr Trainer bei Ajoie Filip Pesan. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Pesan muss bei Ajoie gehen

Der HC Ajoie zieht nach 13 Niederlagen in Serie die Reissleine. Der abgeschlagene Tabellenletzte der National League trennt sich von seinem tschechischen Cheftrainer Filip Pesan. Bis zum Ende der laufenden Saison übernimmt Sportchef Julien Vauclair den Posten des Cheftrainers.

Frauen-Nati mit Auftakt-Sieg

Zum Start der Euro Hockey Tour der Frauen in Schweden hat das Schweizer Nationalteam Tschechien mit 4:3 besiegt. Die Nati kam dabei von einem 1:3-Rückstand zurück. Den entscheidenden Treffer erzielte Nadine Hofstetter in der 49. Minute. Zuvor trafen Lara Stalder (10./39.) und Shannon Sigrist (20.) für die Schweiz. In den kommenden Tagen trifft die Nati noch auf Schweden, Finnland und Deutschland.

Freiburg holt Nicolet zurück

Stürmer Kevin Nicolet ist bei Fribourg-Gottéron auf kommende Saison hin mit einem 2-Jahres-Vertrag ausgestattet worden. Der 19-jährige frühere Freiburg-Junior hatte die beiden letzten Spielzeiten in Schweden bei den Nachwuchsteams von Timra und Linköping absolviert.

Lugano versucht es ohne Kaski

Lugano trennt sich per sofort von Oliwer Kaski. Der finnische Verteidiger, dessen Vertrag bis Ende nächster Saison gelaufen wäre, muss den Klub verlassen. Kaski, der vom KHL-Team Avangaard Omsk gekommen war, steuerte in 20 Partien 4 Assists bei.

Shore muss gehen

Auch der 2. National-League-Vertreter aus dem Tessin beendet den Vertrag mit einem Ausländer: Der US-Stürmer Nick Shore ist in der Leventina nicht mehr gefragt. Shore, der aus der KHL von Sibir Nowosibirsk gekommen war, erzielte für Ambri in 18 Partien 2 Tore und 5 Assists.

Alatalo ersetzt Müller

Für die Swiss Ice Hockey Games von dieser Woche in Freiburg (live bei SRF) muss Nationalcoach Patrick Fischer eine Kadermutation vornehmen. Lugano-Verteidiger Santeri Alatalo ersetzt Klubkollege Mirco Müller.

Neuer Name für Frauen-NLA

Die NLA der Frauen heisst ab sofort «PostFinance Women's League». Ab nächster Saison spielt Davos in Zusammenarbeit mit Thurgau neu in dieser Liga. Das Thurgauer Team wird ab Frühling in Davos stationiert. Der SCB integriert für diese Zwecke das Team «Bomo Thun» ab nächster Saison. Auch in Zug, Freiburg und Lausanne gibt es Pläne für Frauen-Teams.